Un bărbat din Nepal a fost jefuit şi bătut în Bucureşti. Incidentul s-a petrecut luni, 16 februarie, pe şoseaua Alexandriei.

Potrivit primelor informaţii, bărbatul din Nepal şi agresorul său în vârstă de 31 de ani nu se cunoşteau. Victima a fost abordată pe stradă şi i s-a cerut telefonul, care nu i-a mai fost înapoiat. Când a încercat să-şi recupereze telefon, acesta a fost lovit. Pe numele agresorului a fost deschis dosar penal.

Reacţia Poliţiei

"La data de 16 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 19 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 31 ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, la data de 20 ianuarie 2026, Secția 19 Poliție a fost sesizată, de către un bărbat, în vârstă de 28 de ani, cetățean străin, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 5, ar fi fost deposedat, prin violență, de telefonul mobil.

Cercetările și investigațiile desfășurate au condus către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracțională, bănuit de comiterea faptei. La data de 16 februarie 2026, în urma activităților specifice efectuate, bănuitul a fost depistat și condus la audieri. De asemenea, la momentul depistării, acesta avea asupra lui telefonul mobil, pe care l-ar fi sustras persoanei vătămate.

Probatoriul administrat a relevat faptul că, la data de 20 ianuarie 2026, în jurul orei 05.00, în timp ce se aflau în fața unei săli de jocuri, din sectorul menționat, bănuitul ar fi abordat persoana vătămată și i-ar fi solicitat telefonul mobil, iar când bărbatul de 28 de ani i-ar fi cerut să-i restituie bunul, bănuitul l-ar fi agresat fizic, fugind cu bunul asupra lui.

În baza probatoriului administrat, față de cel în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată", se arată în comunicatul Poliţiei.

