Care este programul magazinelor Carrefour de Crăciun, în 2025

Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Pe 25 decembrie, totate magazinele vor fi închise. În Ajun şi a doua zi de Crăciun, magzinele vor funcţiona după un porgram modificat.

de Redactia Observator

la 22.12.2025 , 14:25
Toate formatele de magazine din rețeaua Carrefour – Hipermarket, Market, Express și Supeco – vor avea un orar special, cu program prelungit înainte de sărbători, program redus în ziua de ajun și închidere completă în prima zi de Crăciun.

Program Hipermarket

  • 19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 19:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
Program Market

  • 23 decembrie – 07:00 – 22:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 18:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 decembrie – 09:00 – 18:00

Program magazine Carrefour express

  • 23 decembrie – 07:00 – 22:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 18:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 decembrie – 09:00 – 18:00
  • 27 decembrie – 07:00 – 22:00

Program Supeco

  • 24 decembrie: 07:30 - 18:00
  • 25 decembrie: închis
  • 26 decembrie: 09:00 - 18:00

În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.

