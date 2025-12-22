Care este programul magazinelor Carrefour de Crăciun, în 2025
Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Pe 25 decembrie, totate magazinele vor fi închise. În Ajun şi a doua zi de Crăciun, magzinele vor funcţiona după un porgram modificat.
Toate formatele de magazine din rețeaua Carrefour – Hipermarket, Market, Express și Supeco – vor avea un orar special, cu program prelungit înainte de sărbători, program redus în ziua de ajun și închidere completă în prima zi de Crăciun.
Program Hipermarket
- 19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
- 24 decembrie – 07:00 – 19:00
- 25 decembrie – închis
- 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00
Program Market
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
Program magazine Carrefour express
- 23 decembrie – 07:00 – 22:00
- 24 decembrie – 07:00 – 18:00
- 25 decembrie – închis
- 26 decembrie – 09:00 – 18:00
- 27 decembrie – 07:00 – 22:00
Program Supeco
- 24 decembrie: 07:30 - 18:00
- 25 decembrie: închis
- 26 decembrie: 09:00 - 18:00
În funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere, precizează compania.
