Pe măsură ce Crăciunul se apropie, românii își fac ultimele cumpărături pentru masa festivă. Marile lanțuri de magazine au anunțat programul de funcționare pentru perioada sărbătorilor. Aproape toate magazinele vor fi închise în prima zi de Crăciun. În Ajun şi în a doua zi de Crăciun, majoritatea magazinelor vor funcţiona, dar cu program redus.

Care este programul supermarketurilor de Crăciun, în 2025 - arhivă

Clienții marilor lanţuri de supermarketuri sunt sfătuiți să verifice orarele magazinelor din zona lor pentru a-și planifica cumpărăturile fără stres și a evita aglomerația. Programul include închideri în zilele de sărbătoare sau orare reduse în altele.

Programul Kaufland de Crăciun 2025

20 - 23 decembrie: magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00. Ora de închidere variază între 22:00 și 23:00, în funcție de fiecare locație.

Articolul continuă după reclamă

24 decembrie: majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00.

25 decembrie: toate magazine Kaufland vor fi închise

26 decembrie: magazinele vor avea un program mai scurt, deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00.

Programul Lidl de Crăciun 2025

15 - 23 decembrie: magazinele Lidl sunt deschise în intervalul 07:00 - 22:00.

24 decembrie: programul va fi unul redus, 07:00 - 18:00

25 - 26 decembrie: magazinele Lidl vor fi închise

Programul Mega Image de Crăciun 2025

24 decembrie: magazinele Mega Image vor fi deschise, în mare, între 07:00 - 21:00

25 decembrie: magazinele sunt închise

26 decembrie: magazinele vor funcționa după un program redus, între orele 9:00 și 19:00

Programul Auchan de Crăciun 2025

20-23 decembrie: magazinele Auchan vor funcționa după programul obișnuit, între orele 7:00 și 22:00

24 decembrie: majoritatea magazinelor din țară vor fi deschise între orele 7:00 și 18:00, cu unele excepții

25 decembrie: În prima zi de Crăciun, magazinele vor fi închise, însă și în acest caz cu unele excepții.

Din a doua zi de Crăciun, programul revine la normal, cu anumite excepții. Per total, magazinele Auchan vor fi deschise în intervalul 10:00-22:00.

Programul PENNY de Crăciun 2025

17-23 decembrie: magazinele PENNY vor fi deschise în intervalul 07:00-22:00

24 decembrie: magazinele vor avea un program mai scurt, între 07:00-18:00.

25 decembrie: magazinele PENNY vor fi închise

26 decembrie: magazinele urmează să fie redeschise, dar cu un program mai scurt, 10:00-18:00

Programul Profi de Crăciun 2025

24 decembrie: magazinele Profi se vor închide la ora 19:00

25 decembrie: magzinele Profi vor fi închise

26 decembrie: magazinele vor fi deschise, însă vor funcționa pe un program mai scurt: 10:00-18:00

Programul Carrefour de Crăciun 2025

20-23 decembrie 2025: magazinele vor funcționa după programul normal, între orele 7:00 și 22:00 (23:00 pentru Hypermarket)

24 decembrie: magazinele se vor deschide de la 7:00 și se vor închide la ora 19:00.

25 decembrie: toate magazinele Carrefour vor fi închise

26 decembrie: magazinele vor reveni la programul normal

Programul magazinelor poate suferi modificări la nivel local, în special pentru cele din centre comerciale sau cele non-stop.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰