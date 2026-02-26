Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cutremur cu magnitudinea de 4.4, în România. În ce oraş s-a resimţit cel mai tare

Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs miercuri seară, 26 februarie, la ora 19:21, în zona seismică Vrancea.

de Larisa Andreescu

la 26.02.2026 , 21:54
- Shutterstock

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă, joi, un cutremur în judeţul Vrancea.

”În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km”, a transmis sursa citată.

Adâncimea focarului a fost de 106,9 kilometri, iar intensitatea resimțită a fost de gradul III. Cel mai apropiat oraș de epicentru a fost Focșani, la 36 de kilometri.

Articolul continuă după reclamă

Cutremurul s-a produs și aproape de Buzău, Bacău, Brașov și Bârlad.

Tot astăzi au mai avut loc alte două cutremure mai slabe ca intensitate, unul în jurul orei 5 dimineaţa, tot în zona seismică Vrancea,  altul, puţin după miezul nopţii, în zona Buzău.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

cutremur vrancea romania
Înapoi la Homepage
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Povestea fabuloasă a fraţilor Pavăl! De la un chioşc de 16 mp la o afacere de miliarde de euro şi achiziţia Carrefour România
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Suma uriaşă pe care o face CFR Cluj din vânzarea de bilete la derby-urile cu FCSB: “Se fac bani serioşi!”
Cine e actorul suspectat de DIICOT că ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri de la clubul The Buddhist. S-au găsit sacoşe cu bani
Cine e actorul suspectat de DIICOT că ar fi unul dintre liderii reţelei de droguri de la clubul The Buddhist. S-au găsit sacoşe cu bani
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
EXCLUSIV. Dorian Popa, primele declarații după ce a fost condamnat la opt luni de închisoare!
Comentarii


Întrebarea zilei
Le daţi liber copiilor la tehnologie?
Observator » Evenimente » Cutremur cu magnitudinea de 4.4, în România. În ce oraş s-a resimţit cel mai tare