Cutremur cu magnitudinea de 4.4, în România. În ce oraş s-a resimţit cel mai tare

Un cutremur cu magnitudinea 4.4 s-a produs miercuri seară, 26 februarie, la ora 19:21, în zona seismică Vrancea.

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă, joi, un cutremur în judeţul Vrancea.

”În ziua de 26 Februarie 2026, la ora 19:21:51 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 120.0 km”, a transmis sursa citată.

Adâncimea focarului a fost de 106,9 kilometri, iar intensitatea resimțită a fost de gradul III. Cel mai apropiat oraș de epicentru a fost Focșani, la 36 de kilometri.

Articolul continuă după reclamă

Cutremurul s-a produs și aproape de Buzău, Bacău, Brașov și Bârlad.

Tot astăzi au mai avut loc alte două cutremure mai slabe ca intensitate, unul în jurul orei 5 dimineaţa, tot în zona seismică Vrancea, altul, puţin după miezul nopţii, în zona Buzău.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰