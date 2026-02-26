Statul încearcă în al 12-lea ceas să salveze cel mai vechi tren din ţară şi vagoanele regale, abandonate în depouri prăfuite şi ignorate de autorităţi. Trenurile legendare vor fi preluate de Ministerul Transporturilor și reintroduse în circuitul turistic.

Trenul Călugăreni este cel mai vechi din România. A fost construit la o uzină din Manchester. A circulat pe prima cale ferată din țară, pe ruta București Filaret-Giurgiu. Astăzi e parte din patrimoniul național, fiind clasat în categoria Tezaur, împreună cu alte 23 de vagoane și 15 locomotive de epocă, care aşteaptă să fie salvate de la degradare.

Ministerul s-a hotărât să le preia gratuit

Garat în hala nepăsării este şi Trenul Regal, încărcat cu 100 de ani de istorie. Tapiţeriile şi mochetele sunt roase, vopseaua e sărită, iar mobilierul lăsat să se degradeze lent. Trenurile Călugăreni, Moldovița și Trenul Regal sunt administrate de Societatea Feroviară de Turism, companie a Ministerului Transporturilor aflată în faliment. Ministerul s-a hotărât să le preia gratuit, sub formă de donație, pentru a putea fi reabilitate și integrate în circuitul turistic al țării.

"Ele sunt intretinute asa cum putem, cel mai important, ca sunt in interiorul sectiei Mogosoaia. Daca erau afara, conditiile atmosferice degradau. Acesta e vagonul restaurant din trenul Moldovita", a declarat Ionel Pana, Specialist SSM at Societatea Feroviara de Turism. "Asta ar fi ideal, să fie reintroduse în circuitul turistic, pentru că în așa fel se poate valorifica imaginea CFR-ului și să aducem în prim-plan ce a fost odată Trenul Regal", a declarat Gabriel Iorgulescu, lichidatorul judiciar al societății.

Patrimoniul Colecției Publice de Istorie Feroviară include 37 de locomotive cu abur, care se află în diferite depouri din țară, dar și alte exponate aflate la Muzeul Istoriei Feroviare Române din Capitală.

