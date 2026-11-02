Amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air. A fost escortată la Budapesta de avioane de luptă

Un avion Wizz Air care efectua o cursă pe ruta Londra-Sofia a fost nevoit să își schimbe traseul în urma unei amenințări cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Ferenc Liszt din Budapesta, fiind escortată în spațiul aerian maghiar de avioane de luptă Gripen ale Forțelor de Apărare ale Ungariei.

Amenințare cu bombă la bordul unui avion Wizz Air. A fost escortat la Budapesta de avioane de luptă - Facebook / Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

Aeronava, un Airbus A321neo, și-a modificat ruta în timp ce se afla deasupra Bosniei și Herțegovinei, îndreptându-se spre Budapesta. Avionul a aterizat pe pista a doua a aeroportului, la ora 12:08.

Aeronava a fost direcționată ulterior către o zonă de parcare, unde au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și reprezentanți ai unității antiteroriste. Pe durata operațiunilor, pista a doua a fost închisă, iar toate zborurile au fost operate prin intermediul celeilalte piste.

Zborul a fost escortat în spațiul aerian maghiar de avioane Gripen ale Forțelor de Apărare ale Ungariei.

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Ministrul Apărării: Avioanele Gripen au decolat în câteva minute

Ministrul Apărării din Ungaria, Romulusz Ruszin-Szendi, a confirmat incidentul într-o postare pe rețelele de socializare.

Acesta a precizat că serviciul de alertă și intervenție pentru apărarea aeriană al Forțelor de Apărare ale Ungariei a fost activat după ce aeronava Wizz Air, care zbura de la Londra la Sofia, a primit o amenințare cu bombă și a solicitat permisiunea de a ateriza la Budapesta.

Potrivit ministrului, NATO a emis o alertă de tip ALPHA, iar avioanele Gripen au decolat în câteva minute pentru a escorta aeronava de pasageri până la aeroportul din capitala Ungariei.

După aterizarea avionului Wizz Air, aeronavele militare s-au întors la baza aeriană din Kecskemét. Între timp, poliția a preluat ancheta și a continuat verificările la fața locului.

Ministrul Apărării a subliniat că intervenția demonstrează capacitatea de reacție a forțelor aeriene maghiare și disponibilitatea acestora de a interveni rapid pentru protejarea spațiului aerian național.