Premierul Ilie Bolojan este chemat să dea explicaţii în faţa Parlamentului după retragerea trupelor americane din ţara noastră. La mii de kilometri distanţă de Bucureşti, Donald Trump a răspuns sec reporterilor pe această temă la bordul Air Force One. Liderul de la casa Albă spune despre retragerea militarilor americani din România că "nu e mare lucru".

"700 de militari americani rămân în judeţul Constanţa, la Mihail Kogălniceanu. Ei sunt implicaţi în exerciţii comune cu românii - trageri, reacție rapidă, coordonare aer-sol, logistică. Kogălniceanu este un nod de transport militar NATO. Pe acolo trec echipamente, muniții, vehicule și trupe care merg spre estul Europei", a transmis Cristi Popovici, reporter Observator.

La Deveselu, încă 200 de militari americani operează sistemul anti-rachetă și ţin legătura cu Comandamentul NATO de la Ramstein, din Germania.

Iar la Câmpia Turzii, 100 de militari americani operează dronele Reaper în misiuni de monitorizare deasupra Mării Negre, aproape de granița Ucrainei, dar și în coridoare aprobate de NATO. Aparatele de zbor fără pilot transmit imagini despre mișcări de trupe, activitatea navală sau zboruri suspecte, în special ale bombardierelor Rusiei.

Donald Trump a descris retragerea trupelor americane în doar câteva cuvinte.

Reporter: Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?

Donald Trump: "Va trebui să întrebați.... (la Departamentul de Război - n.r.) Aș putea să vă spun și eu, dar nu este foarte importantă. Nu este mare lucru."

Ministrul Apărării susţine că Statele Unite nu vor renunţa la parteneriatul militar.

"Partenerii americani au văzut că Europa a înţeles ca trebuie să investească mai mult în armata fiecărei ţări şi este mai pregătită pentru a se apăra singură", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

PSD cere explicaţii lui Ilie Bolojan

PSD îl cheamă luni în faţa Parlamentului pe premierul Ilie Bolojan pentru a explica ce paşi va face ţara noastră în perioada următoare în privinţa apărării.

"Dacă ne uităm, comparativ, cu alte ţări, Polonia, vedem că acolo prezenta americana creste, faţă de noi. Asta spune ceva, abordarile Guvernelor au fost diferite", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Cred că americanii au făcut asta nu ca un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca o încurajare să ne apărăm mai bine", a declarat Dominic Fritz, preşedintele USR.

Pe lângă trupe americane, în ţara noastră sunt staţionaţi militari din Olanda, Franţa, Belgia, Spania şi Luxemburg. Ministrul Forțelor Armate din Franţa, Catherine Vautrin, a făcut astăzi prima sa vizită externă de la preluarea mandatului. S-a întâlnit la Sibiu cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu şi a vizitat centrul de instruire militară de la Cincu, unde sunt 1.000 de militari francezi.

