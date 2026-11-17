Reorganizarea teritorială încinge spiritele. Politicienii propun mai multe variante, iar în unele, Harghita şi Covasna dispar. PSD anunţă că va duce reforma până la capăt anul viitor, chiar dacă UDMR protestează. Până atunci, un oraş din Ialomiţa renunţă de bunăvoie la rangul superior. Nu a avut niciodată condiţii decente, recunoaşte primarul şi este mai cinstit să fie comună.

Căzăneşti, Ialomiţa. O localitate din Bărăgan, între Slobozia şi Urziceni, între comună şi oraş.

Căzăneşti revine la statutul de comună după 22 de ani

Aşezarea nu a îndeplinit niciodată condiţiile ca să merite statutul de oraş Aşa a vrut, însă, un deputat PSD. Localnicii întind rufele la uscat în faţa blocurilor coşcovite, cară lemne cu găleata, au canalizare abia de un an şi încă aşteaptă reţeaua de gaze.

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Oraş pe hârtie chiar şi în zona aşa zis urbanizată, unde oamenii locuiesc la bloc. Se încălzesc încă la soba cu lemne.

Primarii au încercat de trei ori în ultimii 22 de ani să retrogradeze Căzăneşti la rang de comună. Acum, după un referendum la care 95% dintre localnici au fost de acord, proiectul de lege a fost aprobat de parlament.

"Vrem comună, e mai bine că nu plătim atâtea taxe", a declarat un localnic.

"Oraş ar fi fost, pentru că e comuna mare, ţinând cont că avem şi locuri pentru tineret.Aici, în complex, la porci, păsări. Să ştiţi că şi eu am lucrat aici", a spus altă persoană.

Impozitele se vor înjumătăţi după ce Căzăneşti îşi pierde statutul de oraş

După ce Căzăneşti va fi din nou comună, impozitele se vor înjumătăţi. Până atunci, funcţionarii fac bilanţul după aproape un sfert de secol în care au lucrat la oraş.

"S-au asfaltat toate străzile! Vreo 98% din străzi sunt asfaltate", a precizat Rodica Niţu, funcţionar la Direcţia Achiziţii şi Investiţii Publice.

"Au fost nişte directive europene, trebuiau să se înfiinţeze nişte oraşe. Nu prea a întrunit condiţii de oraş niciodată cred", a transmis Rodica-Viorica Andronache, primarul oraşului Căzăneşti.

Ghimbav ar putea deveni comună. Primarul se opune schimbării

Dacă la Căzăneşti primarul abia aşteaptă să piardă rangul de orăşean, cel din Ghimbav nici nu vrea să audă. Planurile prevăd că localitatea cu cel mai nou aeroport din ţară se va transforma în comună.

"Noi suntem un oraş independent financiar, un oraş sustenabil, un oraş în continuă creştere. Avem foarte mulți cetățeni care s-au mutat", a declarat Ionel Fliundra, primarul oraşului Ghimbav.

Reforma administrativă ar putea reduce numărul judeţelor la 15 sau chiar 8

Proiectele de reformă administrativă ale PSD şi PNL prevăd nu doar comasarea localităţilor. Ar putea rămâne doar 15 judeţe - cele în care sunt sediile Curților de Apel ar putea deveni "capitalele" unor zone mai mari. Lia Olguţa Vasilescu propune altă hartă - opt judeţe după modelul regiunilor de dezvoltare. În ambele cazuri, Harghita şi Covasna ar dispărea. Emil Boc susţine varianta, dar cu Harghita şi Covasna independente. UDMR ameninţă cu moţiunea de cenzură dacă judeţele cu populaţie majoritar maghiară sunt desfiinţate.

"În multe zone ar ajunge comunitate maghiară să fie minoritară şi acolo unde acum nu este. trebuie să luăm în considerare şi particularităţi istorice, geografice şi etnice", a punctat Csoma Botond, membru UDMR.

"Nu vreau să intru în această retorică păguboasă a celor de la UDMR, ei sunt datori să participe la această reformă administrativ-teritorială a României, blocată în 1968", a transmis Dragoş Benea.

Reforma ar putea elimina 18.000 de posturi

Politicienii vorbesc despre reforma administrativ-teritorială de peste trei decenii pentru că România funcționează pe baza organizării stabilite de comunişti acum 58 de ani. Schimbările ar aduce economii şi reducerea birocrației. 18.000 de posturi ar trebui să dispară.

"Prima etapă, cea a comasării voluntare, este până la 1 martie. Va avea în vedere facilități pentru oamenii care vor vota această comasare voluntară, scutiri de taxele și impozitele pe clădiri și terenuri intravilane de 50%", a spus Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării.

Reforma ar trebui finalizată anul viitor, astfel încât alegerile locale din 2028 să fie organizate conform noii împărţiri teritoriale.