Şi-a torturat crunt băieţelul de doar 1 an şi l-a bătut zile la rând până i-a fracturat mâna şi femurul. Vorbim de o cruzime rară, de care a dat dovadă o mamă din judeţul Iaşi care a fost condamnată acum, definitiv la 3 ani şi jumătate de închisoare. Procurorii au descoperit că femeia l-a chinuit pe copil, doar pentru că se născuse prematur şi chiar a mărturisit într-o conversaţie că nu-i pasă dacă va muri.

Totul s-a întâmplat în vara anului 2024. La scurt timp după ce i-a născut pe gemeni prematur, femeia i-a părăsit.

Au fost luați acasă atunci de tată și de către bunica paternă. După un timp, femeia s-a întors, spunând că vrea să aibă grijă în mod exclusiv de copii. Unul dintre copii însă s-a îmbolnăvit și a plecat cu tatăl la spital. Iar în acest timp, femeia a rămas singură cu celălalt copil. Într-una din nopți, bunica a auzit plânsetele copilului în cameră și a mers să vadă ce se întâmplă. Femeia îl amenința cu moartea, iar copilul era plin de vânătăi și răni, așa că bunica a sunat la 112, dar și la 119 numărul copilului.

Un echipaj de prim ajutor a venit la fața locului, iar mama s-a opus transferului la spital pentru copil. În cele din urmă, însă, micuțul a fost dus la Spitalulul de pediatrie din Iași. Medicii au avut însă un șoc să vadă câte răni avea pe corp cel mic, dar și fracturi la nivelul membrelor inferioare și superioare.

Articolul continuă după reclamă

Femeia s-a ales cu dosar penal atunci pentru violență în familie. A fost condamnată la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare și acum sentința este definitivă.

Ar fi încercat să se apere, spunând că nu și-a dat seama ce face, fiind într-o stare psihică precară după naștere și că la rândul ei a fost victima violenței domestice. Tot ea va trebui să plătească cheltuielile medicale pentru copil în valoare de 110.000 lei, dar și 10.000 euro daune morale.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰