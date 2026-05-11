Rezerviștii din Alba și Hunedoara, chemați la unitățile militare. A început exercițiul MOBEX AB-HD-26

Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, MOBEX AB-HD-26, a început luni şi se va desfăşura până vineri, simultan, în judeţele Alba şi Hunedoara.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 14:01
Potrivit MApN transmis, MOBEX AB-HD-26 este organizat şi condus de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

"Pe timpul exerciţiului, o parte dintre rezerviştii cu domiciliul în cele două judeţe incluşi în planurile de mobilizare sunt chemaţi la unităţi militare pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare", se precizează în comunicat.

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, structură de specialitate a Guvernului în domeniul pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare, desfăşoară în această perioadă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici din judeţul Alba cu atribuţii în domeniu, activităţi specifice de verificare a modului de îndeplinire a responsabilităţilor care le revin, conform legii.

Miercuri, în cadrul exerciţiului MOBEX AB-HD-26, va avea loc o secvenţă de instruire cu rezerviştii în Poligonul de tragere Miceşti din judeţul Alba.

