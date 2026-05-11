Membrii celei mai puternice grupări infracţionale din Constanţa au ajuns astăzi în faţa judecătorilor. Este vorba de un clan mafiot care activa în cartierul cunoscut sub numele de Kilometrul 4-5 sau Mica Sicilie, cu ramnificaţii în Franța, Marea Britanie, Elveția și Austria. Interlopii aveau propria melodie, tatuaje identice cu sigla grupării, dar şi maşini de lux cu numere la fel. 37 de oameni sunt acum cercetaţi, iar lista infracţiunilor este bogată, de la trafic de persoane, trafic de minori, viol, cămătărie, până la spălare de bani. Pentru că sunt consideraţi periculoşi, la Tribunalul Constanţa s-au luat măsuri speciale de securitate.

25 de poliţişti şi mascaţi au ajuns în această dimineaţă la Tribunalul din Constanţa, acolo unde au fost aduşi 15 dintre inculpaţii din dosarul intitulat sugestiv "Calul Troian". Vorbim despre o grupare infracţională care s-ar fi înfiinţat în anul 2014, spun anchetatorii. Membrii grupării aveau roluri bine stabilite, de la recrutarea tinerelor pentru exploatare sexuală până la recuperarea datoriilor prin violenţă.

Reţeaua s-a extins din Constanţa până în Marea Britanie, Franţa sau Austria. Membrii grupării duceau o viaţă de lux. În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat mai multe arme letale, droguri, dar şi alte bunuri în valoare totală de 6,5 milioane de euro.

