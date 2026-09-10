10.000 de euro și o mașină, în schimbul retragerii unei plângeri pentru viol. Este acuzația care a dus o femeie în fața instanței, după ce ar fi încercat să influențeze presupusa victimă, minoră. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, judecătorul a dispus arestul la domiciliu. Decizia a fost contestată de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău din judeţul Iaşi.

O femeie din Iaşi ar fi încercat să mituiască o minoră violată să-şi retragă plângerea cu 10.000 € şi o maşină - Sursa: Profimedia

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, din judeţul Iaşi, a solicitat joi, 10 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unei femei care a încercat să constrângă şi să dea mită unei fete care ar fi fost violată ca să-şi retragă declaraţiile, însă judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins propunerea, hotărând o măsură mai blândă, aceea a arestului la domiciliu. Procurorul a contestat însă decizia, relatează News.ro.

"Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Hârlău a dispus arestarea la domiciliu a inculpatei, încheiere împotriva căreia reprezentantul Ministerului Public a formulat contestaţie în termenul legal", precizează reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Potrivit procurorilor, femeia este cercetată penal pentru "influenţarea declaraţiilor". Referatul cu propunere de arestare preventivă arată că faptele s-au petrecut între 28 iulie şi 14 august 2026.

Articolul continuă după reclamă

"Cu intenţie directă, inculpata a încercat să determine o persoană minoră, prin corupere şi prin constrângere morală, să îşi retragă declaraţiile date în alt dosar penal, unde aceasta avea calitate de persoană vătămată, obiectul dosarului fiind infracţiunea de viol (...), dosar în care inculpaţii au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv", precizează anchetatorii.

Anchetatorii afirmă că, pentru a o convinge pe minoră să declare mincinos cele petrecute, inculpata i-a oferit pe loc 1.500 de lei şi 200 de lei şi i-a promis 10.000 de euro şi un autoturism, în schimbul cărora fata trebuia să dea o declaraţie notarială autentică şi să trimită o declaraţie olografă prin e-mail Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău cu scopul de a-i scăpa pe presupuşii violatori.