Obiceiul banal care îți poate tripla riscul de cancer esofagian. Majoritatea oamenilor fac asta zilnic

Un obicei foarte comun ar putea tripla riscul de apariție a tumorilor esofagiene, potrivit concluziilor celui mai amplu studiu internațional asupra legăturii dintre acesta și cancer. Este vorba despre consumul de băuturi „foarte fierbinți”, obicei care crește riscul de a dezvolta carcinom esofagian (SCC) cu celule scuamoase. Cu toate acestea, băuturile fierbinți nu cresc riscul de a dezvolta adenocarcinom (AC), cealaltă formă de cancer esofagian, arată concluziile studiului.

Rezultatele studiului demonstrează că oamenii ar trebui să lase ceştile cu ceai sau cu cafea foarte fierbinţi să se răcească până când pot fi consumate fără disconfort, pentru a-şi reduce riscul de a dezvolta această boală, relatează joi The Guardian, care citează experţi în oncologie, potrivit Agerpres.

Cercetarea a constatat că temperatura băuturii şi numărul băuturilor foarte fierbinţi consumate de o persoană cresc riscul de a dezvolta carcinom esofagian (SCC) cu celule scuamoase. Cu toate acestea, băuturile fierbinţi nu cresc riscul de a dezvolta adenocarcinom (AC), cealaltă formă de cancer esofagian.

"Consumul de băuturi 'foarte fierbinţi' faţă de 'calde' a fost asociat cu un risc de SCC de trei ori mai mare, dar nu şi cu riscul de AC, după ajustarea pentru frecvenţa consumului", potrivit studiului, care a fost publicat miercuri în International Journal of Cancer.

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"După ce a fost luată în considerare temperatura băuturilor, consumul zilnic a şase sau mai multe băuturi fierbinţi, comparativ cu mai puţin de şase, a fost asociat cu o creştere cu 71% a riscului de SCC, cu o asociere redusă cu riscul de AC", au afirmat cercetătorii.

Studiul a fost condus de dr. Keren Papier, epidemiolog nutriţionist senior la departamentul de sănătate a populaţiei din cadrul Universităţii Oxford, Marea Britanie.

Rezultatele se bazează pe analiza consumului de băuturi fierbinţi în rândul a aproape 980.000 de persoane din Marea Britanie - cel mai mare număr de persoane la nivel global din orice studiu similar realizat până în prezent. Studiul a monitorizat participanţii pe o perioadă de 14 ani pentru a oferi o imagine pe termen lung a obiceiurilor şi stării lor de sănătate.

Participanţilor li s-a cerut să precizeze cum preferă să consume băuturile calde. Răspunsurile disponibile includeau "foarte fierbinţi", "fierbinţi", "călduţe" şi "nu consum băuturi calde". Concluziile s-au bazat pe estimarea participanţilor cu privire la cât de fierbinţi erau băuturile pe care le-au consumat, mai degrabă decât pe temperatura exactă a acestora.

Studiul a formulat concluzii valabile pentru o populaţie din Europa de Vest, ce reflectă constatări similare observate deja în studii efectuate în Asia, Africa, America de Sud şi Orientul Mijlociu, conform cărora consumul de ceai sau de mate (o băutură pe bază de plante, cu cofeină, populară în America de Sud) la o temperatură de 70 de grade Celsius sau mai mare creşte riscul de cancer esofagian.

Agenţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului, parte a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), a declarat în 2016 că băuturile fierbinţi sunt "probabil cancerigene pentru oameni" şi "una dintre cauzele probabile ale cancerului esofagian". Se consideră că acestea sporesc riscul de îmbolnăvire prin provocarea unor leziuni termice la nivelul celulelor care căptuşesc esofagul. Alcoolul şi fumatul sunt alţi factori de risc majori pentru acest tip de cancer.

Autorităţile sanitare ar putea folosi aceste descoperiri recente pentru a încuraja publicul să consume băuturi mai reci şi mai puţine băuturi foarte fierbinţi, în vederea reducerii numărului de persoane diagnosticate cu această formă de cancer esofagian, a afirmat echipa de cercetători.

Spre exemplu, unul din şapte cazuri de SCC din Marea Britanie "ar putea fi evitat dacă persoanele care au declarat că obişnuiesc să bea băuturi 'foarte fierbinţi' le-ar consuma în schimb la o temperatură mai reprezentativă pentru intervalul de temperatură descris drept 'fierbinte'".

"Faptul că am observat o tendinţă clară a riscului în cadrul categoriilor de temperatură declarate de participanţi sugerează că limitarea suplimentară a temperaturii la care persoanele îşi consumă băuturile la un nivel cu mult sub media acestei populaţii ar putea foarte bine să prevină o proporţie şi mai mare de cazuri de SCC", au afirmat cercetătorii.

"Acest studiu britanic amplu realizat pe adulţi de vârstă medie, în rândul cărora băuturile fierbinţi sunt consumate pe scară largă, oferă dovezi clare conform cărora temperatura şi frecvenţa consumului de băuturi fierbinţi reprezintă ţinte utile pentru prevenirea SCC", au precizat ei.

Fiona Osgun, şefa departamentului de informare în domeniul sănătăţii de la Cancer Research UK, organizaţia care a finanţat studiul, a declarat: "Este dificil să stabilim cu exactitate cât timp trebuie lăsată o băutură fierbinte să se răcească. Dar, dacă sunteţi îngrijoraţi, vă sugerăm să aşteptaţi până când băutura ajunge la o temperatură confortabilă pentru a fi consumată, în loc să o beţi cât încă este foarte fierbinte".

Organizaţia caritabilă nu consideră, însă, că localurile, cafenelele şi restaurantele ar trebui să înceapă să servească ceaiul şi cafeaua la o temperatură mai scăzută pentru reducerea riscului de SCC.

Faptul că studiul s-a bazat pe temperaturi raportate de participanţi ar fi putut influenţa rezultatele, a declarat profesorul de oncologie orală moleculară la Universitatea Queen Mary din Londra Muy-Teck Teh. "O limitare esenţială este, însă, faptul că temperatura percepută a băuturii este, prin natura sa, subiectivă, şi rămâne neclar dacă persoanele care tolerează sau preferă băuturile foarte fierbinţi au o termosensibilitate sau o sensibilitate modificată a mucoasei, ceea ce ar putea reflecta o predispoziţie biologică subiacentă la carcinomul cu celule scuamoase şi le-ar determina să prefere băuturile mai fierbinţi. "Această posibilitate nu poate fi exclusă şi complică interpretarea cauzalităţii", a adăugat el.