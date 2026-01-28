Antena Meniu Search
Dacă vă gândiţi să plecaţi la drum cu maşina, trebuie să luaţi în calcul dacă e nevoie să daţi mai întâi o tură la cea mai apropiată spălătorie auto. Şi asta pentru că şoferii care vor fi prinşi în trafic cu maşinile murdare, riscă amenzi serioase. Nu vorbim doar de aspect, ci şi de siguranță în trafic.

Amenzile sunt foarte mari, pornind de la 1.485 de lei până la 3.300 de lei, practic valoarea maximă este mai mare decât un salariu minim net pe economie.

Probleme şi la RAR pentru maşinile murdare

Şoferii trebuie să fie atenţi atunci când circulă pe drumuri de pământ, pe drumuri de ţară, când ies din şantiere, pentru că noroiul şi pietrişul care se depune pe roţi ajunge apoi pe asfalt, pe străzile principale şi îi pune în pericol pe ceilalţi şoferi, pot derapa pe acele urme de noroi sau pot sări pe parbrizul maşinilor din spate de pe roţile maşinii murdare pot sări piertiş, pietre sau noroi şi astfel este pus în pericol siguranţa rutieră.

Practic şoferii trebuie să se asigure că aceste maşini sunt curate ca să nu rişte astfel de amenzi. Şi inspectorii de la RAR pot refuza o maşină care vine să facă inspecţia periodică dacă este foarte murdară. Asta pentru că pot fi ascunse defecte ale caroseriei la ansamblul roţilor sau fisuri în parbriz în momentul în care o maşină se prezintă la RAR foarte murdară.

