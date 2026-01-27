La 23 de ani, a renunțat la facultate, iar acum câștigă sute de mii de dolari ca electrician

A fost un elev bun la şcoală, dar a decis să renunţe la facultate pentru o meserie. Iar acum se declară mulţumit pentru că asta îi aduce un venit de şase cifre. Crescut în Concord, Carolina de Nord, Jacob Palmer a ales să fie electrician.

„În liceu, am participat la tot felul de activități extracurriculare, leadership studențesc, am făcut mult public speaking. Aveam prieteni din toate cercurile. Școala arăta complet diferit cu ore online și apeluri pe Zoom. Totul părea foarte intangibil”, a declarat tânărul de 23 de ani într-un interviu pentru Fortune. În timpul pandemiei a realizat destul de repede că facultatea online nu funcționa pentru el.

A renunţat la facultate, iar acum are propria sa afacere

Palmer spune că, în loc să continue cu facultatea, a încercat mai multe lucruri, inclusiv câteva luni la un depozit FedEx și o schimbare de peisaj la bunicii săi din Virginia rurală, unde a lucrat într-o fabrică timp de câteva luni.

Când s-a întors acasă și avea nevoie de un loc de muncă, mama lui își instala un jacuzzi și a menționat că electricianul care lucra la el era „super pasionat și își iubea meseria”. Palmer spune că a stat de vorbă cu el, estimând că electricianul avea în jur de 29 de ani la vremea respectivă, și i-a plăcut faptul că lucra pe cont propriu.

„Aveam un interes general pentru munca manuală, pentru reparat și construit lucruri, precum și o înțelegere de bază a teoriei electrice din perioada în care am făcut fizică”, a mai spus el. Curând după aceea, a început ca ucenic full-time la o mică firmă de contractări din Charlotte, câștigând inițial 15 dolari pe oră și urcând treptat în ierarhie.

„Am petrecut câțiva ani doar desfăcând prelungitoare și făcând munca de jos”, a spus el, acumulând orele necesare pentru a putea susține examenul ca electrician, în ianuarie 2024. O lună mai târziu, la 21 de ani, și-a deschis propria firmă, Palmer Electrical. Până la sfârșitul acelui an, afacerea sa a avut venituri brute de aproape 90.000 de dolari. Această sumă aproape s-a dublat la 175.000 de dolari în 2025, iar el spune că „250.000 de dolari este un obiectiv bun pentru 2026, dar principalul meu focus este să continui să învăț și să creez noi oportunități”.

Independent şi fără datorii

„Sunt o afacere cu un singur om și o singură dubă”, a explicat Palmer, adăugând că a început făcând lucrări pentru prieteni, familie și „prin cartier”. Curând, recomandările din vorbă în vorbă au început să curgă. Dar adevărata lovitură? Are 23 de ani, nu are datorii și este complet independent. „Nu datorez nimănui nimic”, a spus el, comparându-și situația cu cea a colegilor care au mers la facultate și sunt împovărați de credite și incertitudini profesionale.

Palmer nu este singur. Micro-generația a abandonat facultatea în masă în timpul pandemiei, contribuind la 42% dintr-un declin total de 15% al înscrierilor la studii de licență între toamna lui 2010 și toamna lui 2021, potrivit Centrului Național pentru Statistici în Educație (NCES). Per ansamblu, facultatea s-ar putea să fi atins deja un vârf, după cum au prezis experții încă din 2007, când americanii au început să aibă mai puțini copii odată cu Marea Recesiune, iar natalitatea nu și-a mai revenit de atunci, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Palmer făcea parte dintr-o mișcare care a decis să încerce altceva în locul facultății.

