Românii cu venituri mici vor primi un nou pachet de ajutoare de la stat ca să îşi plătească facturile la curent şi gaze. Nota de plată s-a dublat pentru unii. Până şi ministrul Energiei crede că a plătit cam mult.

Factura la gaz pentru încălzirea unei case de 150 de metri pătraţi luna trecută a sărit de 900 de lei - a fost aproape dublă faţă de noiembrie. Ministrul Energiei se plânge şi el.

"Mi-a venit factura la gaz în ianuarie și a fost mai mare cu 200 lei faţă de decembrie. În jur de 700 lei. Destul de mult", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Facturile vor fi şi mai mari din aprilie, când dispare plafonarea. Furnizorii trimit deja clienţilor noile tarife.

Ministerul Energiei vrea să acorde în continuare sprijin consumatorilor vulnerabili. Pentru plata la factura de electricitate, vă fi dată suma de 50 lei lunar iar pentru gaze 100 de lei, însă doar în perioada sezonului rece.

"Să extindem aceasta măsură pentru sezonul rece 2026 - 2027 intre lunile octombrie și martie, când vin facturi mai ridicate la gaze, pentru oamenii care au sub 2.500 lei venituri să poată să primeasca 100 lei pe luna o reducere a facturii", a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Sumele ar urma să fie scăzute direct din factură.

"În ceea ce privește gazele naturale, nu vom avea aceeași instabilitate pe care am avut-o la energie electrică, unde am văzut că preţurile s-au dublat sau au fost de trei ori mai mari", a explicat Alexandru Ciocan, expert energie.

Peste 700.000 de mii de oameni - mai puţin de jumătate dintre consumatorii cu venituri mici - au primit sprijin de la stat.

