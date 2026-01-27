Cel mai grav accident rutier din ultimii şase ani pe şoselele din România. 7 oameni au murit în apropiere de Lugoj, după ce un microbuz a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus. În maşină erau 10 suporteri greci ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Mergeau în Franţa la meci.

Impactul devastator a fost filmat de camera de bord a camionului pe care îl depăşise microbuzul. Şoferul acestuia are timp să revină pe banda lui, dar rămâne pe contrasens şi semnalizează că vrea să mai depăşească o dată, deşi din faţă vine un TIR. Vehiculul cu pasageri s-a zdrobit de camion, iar bucăţi din el s-au împrăştiat pe sute de metri. Martorii spun că şoferul microbuzului, un bărbat de 29 de ani, conducea agresiv, exasperat că fusese prins într-o coloană de camioane şi cisterne.

Depăşirea fatală i-a pus în pericol şi pe şoferii de pe contrasens

"Făcea "S-uri" să vadă dacă se poate depăşi. Se tot uita. La un moment dat a intrat în depăşire când, din spate, de unde eram eu, se vedea clar că nu are nicio şansă", a declarat un martor. Şoferul şi şase pasageri din microbuz au murit. Trei călători au supravieţuit, dar sunt la spital cu răni serioase. "Ţin minte că am văzut un om care a ieşit pe picioarele lui din maşină. Atât. Doar acel om l-am văzut", spune un alt martor. "A fost nevoie de descarcerare, au fost trei persoane care au fost descarcerate din microbuz. A fost o misiune care a necesitat intervenţia serviciilor de urgenţă profesioniste", a declarat Daniel Miluţ, comandant detaşament pompieri Lugoj.

Microbuzul implicat în accident a intrat în România pe la granița cu Bulgaria. Plecase din Grecia și trebuia să ajungă mai departe în Franța. În vehicul se aflau, potrivit autorităților, 10 persoane, deși microbuzul era omologat pentru 8 locuri plus cel al şoferului. Victimele, suporteri ai clubului de fotbal PAOK Salonic, sunt tineri între 28 şi 30 de ani. Plecaseră la un drum de peste 2.000 de kilometri şi mergeau la Lyon, unde echipa lor joacă joi cu Olympique Lyon în Europa League. Depăşirea fatală i-a pus în pericol şi pe şoferii de pe contrasens. Mulţi au intrat cu maşinile în şanţ ca să evite un carambol.

Drumul naţional a fost blocat patru ore între Lugoj şi Timişoara, până când ambulanţele au preluat răniţii, iar poliţiştii au terminat măsurătorile pentru anchetă. În decembrie 2022, un autocar cu 47 de turişti din Grecia a lovit limitatorul de înălţime de la intrarea în Pasajul Unirii din Bucureşti. O persoană a murit, iar 21 au fost rănite.

