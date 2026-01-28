29 ianuarie, Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 29 ianuarie 2025, este prăznuită Aducerea moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Nu cunoaştem cu exactitate data naşterii Sfântului Ignatie Teoforul, însă, cunoaştem data trecerii sale la cele veşnice: 20 decembrie, anul 107 d. Hr. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Ignatie Teoforul şi Policarp al Smirnei au fost ucenici ai Sfântului Ioan Evanghelistul. Se crede că a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Petru. Numele "Teoforul” înseamnă "purtător de Dumnezeu". Potrivit tradiţiei, ar fi fost copilul pe care Hristos l-a luat în braţe pentru a-l arăta ucenicilor Săi ca model de smerenie.

A suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei împăratului Traian (98-117). A fost arestat, împreună cu alţi creştini, în timpul persecuţiei din Antiohia şi pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare în Amfiteatrul de la Roma.

I-a implorat pe romani să nu mijlocească în faţă autorităţile imperiale pentru a obţine achitarea lui: "Lăsaţi-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu şi sunt măcinat de dinţii fiarelor, ca să fiu pâine curată a lui Hristos".

Câţiva creştini au adunat rămăşiţele sale din Amfiteatrul de la Roma şi le-au adus la Antiohia. Astfel, conform sursei amintite, la 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moaştelor Sfântului Ignatie Teoforul de la Roma la Antiohia.

