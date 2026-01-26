Şcoala începe mai devreme la toamnă. Pe 7 septembrie, propune ministerul Educaţiei. Asociaţiile de părinţi şi patronii hotelurilor se opun categoric. Cer prelungirea vacanţei cu cel puţin o săptămână, dar oficialii refuză - vorbesc despre alinierea la standardul european.

Părinţii au contestat primii varianta lansată în dezbatere publică.

"Este prea devreme pentru că e perioada septembrie când preţurile sunt mult mai mici şi atunci părinţii îşi permit o vacanţă pentru copiii lor. Să înceapă în 15 septembrie şi să se termine undeva în 15 iunie", a declarat Eugenia Ilea, preşedintele Federației Naționale a Părinților (FNaP) ProEDU.

"Sa aibă mai mult vacanţă. Pentru cei care îşi doresc să caute preţuri reduse, îşi doresc lucrul acesta, le rămâne mai puţin timp la dispoziţie", a spus un părinte.

Patronatele din turism se opun şi ele. Cer ministerului Educaţiei să le consulte înainte să decidă programul elevilor.

"De mulţi ani de zile, septembrie e o luna caldă, minunată pentru vacanţă, pentru vacanţă chiar la malul mării, avem şi programul Litoralul pentru toţi cu reduceri foarte mari pentru luna septembrie. S-a schimbat clima", a declarat Adi Voican, vicepreşedinte ANAT.

Ministerul Educaţiei susţine însă că începerea şcolii la începutul lui septembrie este în avantajul elevilor. Permite susţinerea examenelor de Bacalaureat şi Evaluare Naţională înainte să înceapă canicula.

Reporter: Ce ar însemna ca şcoala să înceapă pe 14 septembrie?

Sorin Ion, secretar de stat Ministerul Educaţiei: Ar fi două posibile efecte. Fie să decalăm examenele naţionale să le ducem mult în vară, fie să renunţăm la o săptămână de vacanţă din interiorul anului şcolar. Dacă veţi observa la nivel european, şcoala începe undeva în jur de 1 septembrie.

Conform propunerii, elevii se vor bucura de 79 de zile de vacanţă vara aceasta, iar în anul şcolar 2026 - 2027 vor avea 172 de zile de cursuri. Multe ţări din Uniunea Europeană se apropie de 200 de zile de şcoală pe an.

Un alt motiv de dezbatere este legat de vacanţa de schi. Judeţele nu vor mai avea la dispoziţie 4 săptămâni, ci doar două - ultima din luna februarie sau prima din luna martie - tocmai pentru a evita situaţiile ca în acest an când elevii iau vacanţă după nici măcar o lună de cursuri.

Altă propunere susţinută în mediul online este transformarea Şcolii Altfel sau a Săptămânii Verzi în vacanţă pur şi simplu. Calendarul pentru anul şcolar viitor va fi anunţat după 2 februarie, când se încheie consultarea publică.

