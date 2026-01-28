29 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 ianuarie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 29 ianuarie 1814, Franța învinge Rusia și Prusia în Bătălia de la Brienne. Pe 29 ianuarie 1886, germanul Karl Friederich Benz brevetează primului automobil alimentat cu benzină. Pe 29 ianuarie 1891, Liliuokalani este proclamată regină a Hawaii. Va fi ultimul monarh al Hawaii. Pe 29 ianuarie 1896, doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima oară radiațiile pentru a tratata cancerul de sân al pacientei sale Rose Lee din Chicago. Pe 29 ianuarie 1916, în Primul Război Mondial, Germania a efectuat primul raid aerian cu aparate "Zeppelin" deasupra Parisului.

Pe 29 ianuarie 1947, URSS semnează Tratatul de pace cu România. Pe 29 ianuarie 1949, Marea Britanie recunoaște statul Israel. Pe 29 ianuarie 1950, la Johannesburg izbucnesc primele tulburări provocate de politica rasială a Africii de Sud. Pe 29 ianuarie 1981 s-a dat în exploatare cel mai mare pod de pe Siret, în zona hidrocentralei Galbeni. Pe 29 ianuarie 1998, Canada, Japonia, Rusia, SUA și statele membre ale Agenției Spațiale Europene semnează contractul pentru construcția Stației Spațiale Internaționale. Pe 29 ianuarie 2002, în Discursul despre Starea Națiunii, președintele american George W. Bush a declarat guvernele Irakului, Iranului și Coreei de Nord drept "Axa răului". Pe 29 ianuarie 2012, Horia Tecău câștigă finala de dublu mixt la Australian Open. Pe 29 ianuarie 2018, Viorica Dăncilă este confirmată de Parlament și devine prima femeie prim-ministru din România.

Nașteri pe 29 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 ianuarie, de la Regele Christian al VII-lea al Danemarcei, născut pe 29 ianuarie 1749, sau politicianul american William McKinley, născut pe 29 ianuarie 1843, şi până la scriitorul rus Anton Cehov, născut pe 29 ianuarie 1860, sau poetul şi prozatorul rus Boris L. Pasternak, născut pe 29 ianuarie 1890.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 ianuarie s-au născut personalităţi precum regizorul german Ernst Lubitsch, născut pe 29 ianuarie 1892, jurnalistul român Tudor Vornicu, născut pe 29 ianuarie 1926, actorul american Tom Selleck, născut pe 29 ianuarie 1945, actriţa şi vedeta americană de televiziune Oprah Winfrey, născută pe 29 ianuarie 1954, poetul şi dramaturgul român Matei Vișniec, născut pe 29 ianuarie 1956, actriţa română Oana Pellea, născută pe 29 ianuarie 1962, sau cântăreaţa română Mălina Olinescu, născută pe 29 ianuarie 1974.

Decese pe 29 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Papa Gelasius al II-lea, decedat pe 29 ianuarie 1119, Regele George al III-lea al Angliei, decedat pe 29 ianuarie 1820, pictorul englez Alfred Sisley, decedat pe 29 ianuarie 1899, Regele Milan I al Serbiei, decedat pe 29 ianuarie 1901, Regele Christian al IX-lea al Danemarcei, decedat pe 29 ianuarie 1906, sau scriitorul irlandez William Butler Yeats, decedat pe 29 ianuarie 1939.

România i-a pierdut într-o zi de 29 ianuarie, printre alţii, pe actorul Marian Hudac, decedat pe 29 ianuarie 1996, tenorul Ludovic Spiess, decedat pe 29 ianuarie 2006, sau aviatorul Alexander Vraciu, decedat pe 29 ianuarie 2015.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰