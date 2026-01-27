De ce a refuzat un şofer român de TIR un salariu de 3.600 de euro şi bonusuri

După aproape trei ani petrecuți la aceeași firmă de transport, Cosmin, un șofer român de TIR, "a închis vineri ușa biroului pentru ultima dată". A fost o despărțire fără regrete, spune el, într-un domeniu în care condițiile de muncă se schimbă rapid.

Ultima zi a venit cu ritualuri familiare pentru orice șofer de cursă lungă: cabina golită de lucrurile personale, pozele strânse, hainele împachetate și camionul predat. Deși compania nu mai oferea contracte avantajoase, iar cursele deveniseră tot mai dificile, Cosmin spune că va regreta camionul, un Volvo din 2021, de 500 de cai putere, care nu l-a lăsat niciodată la greu.

Imediat după plecare, șoferul a avut două interviuri la firme de transport cunoscute din industrie, fiecare cu oferte financiare atractive, dar cu stiluri de muncă foarte diferite. Prima ofertă a venit de la Asolo TIR, o companie axată pe transport paletizat de mobilă, cu rute clare, încărcare și descărcare unică și program de luni până vineri. Salariul propus: între 2.900 și 3.000 de euro, plus al 13-lea și al 14-lea salariu, cu doar două nopți petrecute săptămânal în cabină.

A doua variantă a fost Full Service, firmă cunoscută pentru transport frigorific la nivel european. Aici, salariul urcă până la aproximativ 3.600 de euro, tot cu bonusuri anuale, însă presupune plecări de câte două săptămâni, reguli stricte și un ritm intens. Deși impresionat de flota de camioane, Cosmin recunoaște că acest stil nu se aliniază cu ceea ce caută în acest moment.

Povestea lui Cosmin vine într-un context economic complicat, marcat de incertitudini și de transformările accelerate ale pieței muncii, inclusiv sub impactul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, transportul rutier rămâne unul dintre puținele domenii în care cererea de forță de muncă este constant ridicată, iar șoferii profesioniști continuă să fie extrem de căutați.

