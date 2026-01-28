A murit medicul Nicolae Poiană, pionier al fertilizării in vitro în România

"Astăzi, medicina românească este mai săracă, dar lumea este mai bogată pentru tot ceea ce a lăsat în urmă", a transmis, marți, fostul primar al Capitalei Gabriela Firea, europarlamentar PSD.

''Profesorul doctor Nicolae Poiană a plecat dintre noi, lăsând în urmă nu doar un gol imens, ci și mii de destine schimbate prin mâinile, știința și sufletul său. Întreaga sa viață a fost dedicată sănătății femeilor și miracolului vieții. A fost un medic extraordinar, un reper în fertilitate și în tratarea afecțiunilor feminine, dar mai presus de toate a fost un OM - calm, empatic, prezent, cu o blândețe rară. Viața ne-a adus împreună și am avut privilegiul să îl cunosc personal, atât la Maternitatea Polizu, cât și la Sanador. Sub îndrumarea sa au venit pe lume David și Zian, două minuni care vor purta mereu, fără să știe, o parte din moștenirea lui. Ca mine, sute - poate mii - de femei au beneficiat nu doar de profesionalismul său impecabil, ci și de felul său profund uman de a-și trata pacientele: cu răbdare, cu respect și cu speranță'', a scris pe Facebook Gabriela Firea.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reprezentanții Mediplus Clinic, centru pe care l-a fondat, au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

''Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le-a îngrijit pierd un om excepțional - un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit. Conf. univ. dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii. A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate aspectele practicii obstetricale și ginecologice - domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri. Dr. Poiană a fost nu doar un clinician dedicat, ci și un educator și inovator respectat, membru fondator al unor societăți medicale de prestigiu din România, contribuind la dezvoltarea standardelor în obstetrică-ginecologie și medicină reproductivă'', se arată într-o postare pe Facebook a clinicii, potrivit Agerpres.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰