Evenimente în Bucureşti, joi 29 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 29 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 15:24
Andia susţine un concert joi, 29 ianuarie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti Andia susţine un concert joi, 29 ianuarie, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 29 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 15 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 29 ianuarie  

Ziua de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, sau "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Concerte în Bucureşti, joi 29 ianuarie   

De la ora 19.00, la Ateneul Român sunteţi invitaţi la un concert simfonic susţinut de Sergej Krylov. Artista franceză Zaz susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00.

Vlase, de la Zob, și Oigăn, de la Kumm, susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, în timp ce Andia susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 29 ianuarie

De la ora 22.00, pe Arena Naţională, FCSB primeşte replica formaţiei Fenerbahce Istanbul, într-un meci contând pentru ultima etapă a grupei de Europa League.

