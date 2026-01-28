Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul

Unul dintre supravieţuitorii accidentului din Lugojel, Timiş, în care şapte suporteri PAOK Salonic au murit, ar fi povestit de pe patul de spital ce s-a întâmplat în ultimele clipe înainte de impact.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 12:29
Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul Accident Lugojel Galerie (5)

Acesta susţine că în timpul depăşirii s-ar fi activat sistemul „lane assistance” al maşinii şi din acest motiv şoferul ar fi pierdut controlul maşinii, iar volanul s-ar fi blocat.

A pierdut controlul maşinii 

Dezvăluirea a fost făcută de medicul grec Dimitris Koukoulas pentru Observator. În timpul depăşirii, „s-a activat sistemul acela de lane assistance din cauza căruia şoferul a pierdut controlul mașinii, că s-a blocat volanul”.  

Articolul continuă după reclamă

Lane assist are rolul de a avertiza şoferul prin vibraţii sau semnale sonore şi vizuale că încalcă linia dintre benzi, fără da semnal în acest sens.

Accidentul teribil a avut loc marţi pe E70, pe raza județului Timiș. În microbuz se aflau 10 suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Tinerii plecaseră la un drum de peste 2.000 de kilometri şi mergeau la Lyon, unde echipa lor joacă mâine cu Olympique Lyon în Europa League, când microbuzul în care se aflau a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus.

Impactul devastator a fost filmat de camera de bord a camionului pe care îl depăşise microbuzul. Şoferul acestuia are timp să revină pe banda lui, dar rămâne pe contrasens şi semnalizează că vrea să mai depăşească o dată, deşi din faţă vine un TIR. Vehiculul s-a zdrobit de camion, iar bucăţi din el s-au împrăştiat pe sute de metri. Martorii spun că şoferul microbuzului, un bărbat de 29 de ani, conducea agresiv, exasperat că fusese prins într-o coloană de camioane şi cisterne.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident timis morti lugojel
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Evenimente » Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul