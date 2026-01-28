Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul

Unul dintre supravieţuitorii accidentului din Lugojel, Timiş, în care şapte suporteri PAOK Salonic au murit, ar fi povestit de pe patul de spital ce s-a întâmplat în ultimele clipe înainte de impact.

Acesta susţine că în timpul depăşirii s-ar fi activat sistemul „lane assistance” al maşinii şi din acest motiv şoferul ar fi pierdut controlul maşinii, iar volanul s-ar fi blocat.

A pierdut controlul maşinii

Dezvăluirea a fost făcută de medicul grec Dimitris Koukoulas pentru Observator. În timpul depăşirii, „s-a activat sistemul acela de lane assistance din cauza căruia şoferul a pierdut controlul mașinii, că s-a blocat volanul”.

Articolul continuă după reclamă

Lane assist are rolul de a avertiza şoferul prin vibraţii sau semnale sonore şi vizuale că încalcă linia dintre benzi, fără da semnal în acest sens.

Accidentul teribil a avut loc marţi pe E70, pe raza județului Timiș. În microbuz se aflau 10 suporteri greci ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu. Tinerii plecaseră la un drum de peste 2.000 de kilometri şi mergeau la Lyon, unde echipa lor joacă mâine cu Olympique Lyon în Europa League, când microbuzul în care se aflau a intrat în plin într-un camion care venea din sens opus.

Impactul devastator a fost filmat de camera de bord a camionului pe care îl depăşise microbuzul. Şoferul acestuia are timp să revină pe banda lui, dar rămâne pe contrasens şi semnalizează că vrea să mai depăşească o dată, deşi din faţă vine un TIR. Vehiculul s-a zdrobit de camion, iar bucăţi din el s-au împrăştiat pe sute de metri. Martorii spun că şoferul microbuzului, un bărbat de 29 de ani, conducea agresiv, exasperat că fusese prins într-o coloană de camioane şi cisterne.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰