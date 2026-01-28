Trump: "O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Este mai mare decât cea din Venezuela. Timpul se scurge"

Donald Trump ameninţă din nou Iranul. Preşedintele american anunţă, pe reţeaua Truth Social, că "o nouă armadă", mai mare decât cea trimisă în Venezuela, se îndreaptă spre Iran.

"O Armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se mișcă rapid, cu mare putere, entuziasm și scop. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă în Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar. Sperăm că Iranul va „veni rapid la masa negocierilor” și va negocia un acord corect și echitabil - FĂRĂ ARME NUCLEARE - unul care să fie bun pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! Așa cum le-am spus Iranului odată, FACEȚI O ÎNȚELEGERE! Nu au făcut-o și a existat „Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții”, o distrugere majoră a Iranului. Următorul atac va fi mult mai rău! Nu faceți ca asta să se mai întâmple. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele DONALD J. TRUMP", anunţă acesta pe reţeaua Truth Social.

Iranul a avertizat luni împotriva unei intervenţii americane după recentele manifestaţii de protest reprimate în sânge, într-un moment în care SUA îşi consolidează prezenţa în regiune.

În paralel, în Iran, unde în continuare e blocat internetul, efortul de numărare a morţilor continuă cu dificultate, un nou bilanţ consemnând aproape 6.000 de morţi, potrivit unei organizaţii pentru drepturile omului, care cercetează cu privire la alte mii de posibile decese.

Deja slăbit de războiul din iunie 2025, Iranul a reprimat violent recentele manifestaţii de protest. Începute în decembrie de către comercianţi împotriva crizei economice, manifestaţiile de protest au luat amploare la 8 ianuarie, plasând Republica islamică în faţa celei mai mari provocări de la crearea sa în 1979.

Din acea zi, accesul la internet a fost blocat, iar iranienii rămân în continuare - în cea mai mare parte- izolaţi de restul lumii, a subliniat luni organizaţia neguvernamentală de supraveghere a securităţii cibernetice Netblocks, decizie vizând - potrivit acesteia - "mascarea amplorii represiunii sângeroase împotriva civililor". În acest timp, "conturile regimului promovează naraţiunea oficială a Republicii islamice", adaugă Netblocks.

Ayatollahul Ali Khamenei a apărut ultima oară în public în 17 ianuarie, avertizând într-un discurs difuzat de televiziunea naţională că autorităţile "vor rupe spatele răzvrătiţilor". Potrivit Human Rights Activists News Agency (HRANA), 5.848 de persoane au fost ucise în timpul manifestaţiilor de protest, dintre care 5.520 de manifestanţi, 77 de minori, 209 membri ai forţelor de securitate şi 42 de trecători.

Acest ONG afirmă că investighează alte 17.091 de posibile decese, în timp ce apărătorii drepturilor omului consideră că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare decât miile de decese deja confirmate. HRANA a raportat, de asemenea, arestarea a cel puţin 41.283 de persoane. Autorităţile iraniene au făcut public primul lor bilanţ miercuri, care consemna 3.117 morţi, dintre care marea majoritatea - 2.427 - sunt - potrivit acestora - "martiri" - forţe de securitate sau trecători - şi nu "răzvrătiţi", aşa cum îi califică regimul pe manifestanţi.

Canalul de televiziune al opoziţiei Iran International, cu sediul în străinătate, afirmă la rândul său că peste 36.500 de persoane au fost ucise, citând în special documente clasificate şi surse de securitate. În Liban, gruparea şiită pro-iraniană Hezbollah, care a ieşit slăbită în noiembrie 2024 de războiul sângeros cu Israelul, a organizat luni după-amiază adunări în mai multe regiuni în sprijinul Iranului "în faţa sabotajului şi a ameninţărilor americano-sioniste", la care se preconizează să susţină un discurs Naim Qassem, liderul grupării.

