Comercianții care refuză să înlocuiască produsele cu defecte vândute clienților vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25 de mii de lei.
Legea a fost promulgată, astăzi, de președintele Nicuşor Dan. Până acum, comercianții aveau obligația de a înlocui produsele deteriorate în termen de 30 de zile. Însă legea avea o lacună: nu prevedea și amenzi pentru magazinele care refuzau returul. Noile prevederi sunt valabile și pentru produsele cumpărate online.
Reacţia lui Nicuşor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat promulgarea legii care întărește protecția consumatorilor. Într-un mesaj postat pe Facebook, șeful statului a detaliat principalele prevederi ale actului normativ și sancțiunile aplicabile:
"Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție. Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor", a afirmat Nicuşor Dan, preşedintele României.
