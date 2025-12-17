Ce arată rezultatele probelor de apă prelevate de la Spitalul de Copii din Iaşi

Probele de apă prelevate la Iași, de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", au sosit astăzi, 17 decembrie, iar valorile clorului se încadrează în limitele normale. Joi, 18 decembrie, este așteptat și cel de-al doilea raport, cel privind analizele microbiologice, iar în funcție de rezultate, restricțiile ar putea fi ridicate începând de mâine.

"Au fost luate probe suplimentare în weekend, în ambele zile, atât sâmbătă cât și duminică, au fost realizate procedurile de dezinfecție a instalației. Pot să vă spun că probele de apă prelevate ieri, pentru probele de apa prelevate ieri, au venit rezultatele acum... 30 de minute. Nivelul de clor a revenit la normal pentru toate probele prelevate în cadrul Spitalului Sfânta Maria. Probele microbiologice prelevate luni le vom avea cel mai probabil mâine și vom lua o decizie dacă se ridică restricția sau nu. Faptul că astăzi au ieșit rezultatele în limite normale pentru concentrația de clor rezidual din apă, este un rezultat bun care îmi dă speranță că probele microbiologice de mâine vor fi în regulă și vom putea ridica restricțiile", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

În urmă cu 5 zile s-a dat alerta la cel mai mare spital de copii din Moldova

În urmă cu cinci zile s-a dat alerta la cel mai mare spital de copii din Moldova, după ce în apa de la terapie intensivă şi oncologie s-a descoperit o bacterie extrem de periculoasă, chiar mortală. Ieri, Direcţia de Sănătate Publică ar fi trebuit să ia noi probe, însă presiunea redusă a apei nu a permis prelevarea.

Între timp, copiii şi părinţii internaţi au primit apă îmbuteliată din rezerva de stat. Zilnic s-au folosit peste 1.500 de litri. Pacienţii s-au speriat la auzul veştii că apa din spital este contaminată. În sectia de Terapie Intensivă mai sunt internaţi patru copii. De când s-a descoperit problema apei, toţi pacienţii aflaţi în stare bună au fost externaţi, iar urgenţele au fost redirecţionate către alte spitale.

