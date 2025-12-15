De trei zile deja, Spitalul de Copii din Iaşi funcţionează în regim de avarie, fără apă la robinete. Operațiile au fost amânate, iar internările sistate, după ce o bacterie extrem de periculoasă a fost descoperită în țevile de apă. Este acelaşi spital unde opt copii au murit infectați cu o altă bacterie într-o singură lună. Ministrul Sănătăţii spune că marţi vom avea şi un rezultat al analizelor de apă.

Cel puțin până lunea viitoare, la spitalul de copii din Iaşi operațiile sunt reprogramate, iar urgențele sunt trimise în altă parte.

"De sâmbătă și până în prezent aproximativ 250 de copii au ajuns în unitatea de primiri urgențe a spitalului de pediatrie din Iași. Marea majoritate a cazurilor au fost rezolvate direct aici, dar pentru că nu se fac internări, cei care aveau nevoie de acest lucru au fost trimiși în alte locuri. Vorbim despre peste 20 de copii care s-au internat în cele din urmă la spitalul de boli infecțioase din Iași, dar și alți copii care au fost trimiși către spitalele din Suceava sau Bacău, ori la un spital privat de aici", a transmis reporterul Observator Clara Mihociu.

Alarma s-a dat în spital vineri, când rezultatele probelor de laborator luate după o altă dezinfecție a țevilor au arătat că în apa care curge la robinet pe secția de terapie intensivă și cea de oncologie are într-o cantitate mare bacilul piocianic, o bacterie care poate da infecții grave și chiar duce la deces în cazul copiilor cu un sistem imunitar slăbit.

"Încă nu s-au prelevat probe de către DSP după operațiunea noastră de dezinfecție efectuată în noaptea de sâmbătă spre dumincă. Este nevoie de un interval de timp, 1-2 zile, până ce se liniștește apa, ca să spun așa, ca analizele să fie cele conforme, în sensul în care să fie relevante", a declarat Gheorghe Diaconu, managerul interimar al spitalului.

Deinfecţia avea ca scop redeschiderea secției de terapie intensivă, închisă de urgență în octombrie, după ce 8 copii s-au infectat acolo cu o altă bacterie intraspitalicească și și-au pierdut viața.

"Sâmbătă a fost realizat un set de dezinfecții pentru rețeaua spitalului, apoi au fost luate din nou probe din partea DSP și cel mai probabil maine (n.r. marţi) vom avea rezultatul și dacă lucrurile sunt în regulă vom ridica restricția pentru apa utilizată", a spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

7.000 de litri de apă pentru consum s-au distribuit până acum celor peste 200 de pacienți internați și cadrelor medicale. Pentru igiena spitalului s-au folosit 4.000 de litri de apă din cisternele aduse de pompieri.

Operatorul regional transmite că analizele efectuate după tratarea apei din oraş sunt conforme şi dă de înţeles că problema ar fi doar la spital.

"Nu există absolut nicio problemă legată de calitatea apei", a declarat Răzvan Manolache, purtător de cuvânt al ApaVital Iaşi.

Un caz similar a dus la decesul a trei nou-născuți, în anul 2016, la un spital din Suceava. După 8 ani de procese, unitatea medicală a fost obligată să plătească o amendă de aproape 60.000 de euro și daune morale de 800.000 de euro.

