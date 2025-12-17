Continuă ancheta în cazul decesului fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Primele verificări indică faptul că moartea ar fi survenit din cauze naturale, însă concluzia finală va veni abia după rezultatele analizelor de laborator. Astăzi, partenerul Rodicăi Stănoiu a mers la Institutul de Medicină Legală.

Astăzi, partenerul Rodicăi Stănoiu a mers la Institutul de Medicină Legală, acolo unde a cerut informaţii cu privire la procedura de reînhumare, iar în faţa jurnaliştilor nu a dorit să răspundă la întrebări. A fost rezervat, însă a spus faptul că a pus la dispoziţia anchetatorilor toate datele necesare. Surse Observator spun că pe corpul Rodicăi Stănoiu au fost găsite urme de leziuni minore, care nu ar fi fost provocate ca urmare a unei agresiuni, ci mai degrabă vorbim despre vânătăi specifice vârstei. Însă, analizele de laborator, care vor fi gata în două săptămâni, vor arăta exact cauza morţii. Ancheta este în desfăşurare. Procurorul de caz urmează să stabilească şi data la care va avea loc reînhumarea. Până la acest moment, mai multe persoane au fost audiate cu privire la acest caz, vorbim despre apropiaţi ai Rodicăi Stănoiu, dar şi despre rude. Printre aceste persoane audiate nu se numără şi partenerul de viaţă, cu 53 de ani mai tânăr.

Ana Grigore

