Video Copil de 10 ani din Iaşi, la spital, după ce a fost lovit de o trotinetă pe trotuar

Un copil de 10 an a ajuns la spital, după ce a fost lovit în plin de o trotinetă electrică, în Iaşi. Băiatul se întorcea de la şcoală.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 18:10

Băiatul se întorcea de la şcoală, mergea regulamentar, pe trotuar, când un tânăr pe trotinetă a venit în viteză din spate şi l-a doborât.

Copilul a ajuns acasă şi le-a povestit totul părinţilor, iar pentru că le-a spus că să s-a lovit şi îl doare, oamenii l-au dus la spital pentru investigaţii.

Un magazin din zonă a pus la dispoziția familiei imaginile de pe camerele de supraveghere, iar părinţii sunt decişi să depună o plângere la Poliţie, mai ales că martorii spun că tânărul de pe trotinetă ar fi încercat să plece de la locul faptei.

trotineta copil accident pieton iasi
