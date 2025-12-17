Faptele grave de corupție ar trebui să nu se mai prescrie. Este propunerea făcută azi de premierul Ilie Bolojan pentru modificarea Legilor Justitiei. Aflat in vizită la Londra, preşedintele Nicusor Dan a vorbit si el despre problemele din sistem. Şeful statului a promis modificări şi a anunţat, citez, că "se vor întâmpla nişte lucruri" în justiţie dar schimbările vor dura.

Aproape 10.000 de dosare penale au fost închise, în ultimii trei ani, din cauza prescripţiei. Cifra apare într-un raport al Departamentului de Stat american, publicat în luna septembrie. Premierul Ilie Bolojan a propus azi modificarea legii astfel încât faptele grave de corupţie să fie pedepsite indiferent de cât timp a trecut de la comiterea lor. "Prescriptia unor fapte generează în mod cert o nemulţumire din partea cetăţenilor. Consider că cel puţin în fapte de coruptie grave nu ar trebui sa existe prescripţie", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

AUR a depus în Parlament două moţiuni simple

"E părerea domniei sale, haideți să vedem... Eu cred că aici profesioniștii trebuie să discute. Implicarea politicului în această zonă din Justiție nu face decât rău", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Despre problemele din justiţie a fost întrebat şi preşedintele, care a fost întâmpinat de protestatari la Ambasada României din Marea Britanie. Nicuşor Dan le-a spuns că numirea Liei Savonea la şefia Înaltei Curţi a fost ilegală. "Că s-au organizat cu 3 luni înainte sau cu 3 luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este de ce nu a avut dna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat același lucru. Pentru că le-a fost frică să candideze", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Şeful Statului a vorbit la Londra şi despre cei aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii. În ţară, premierul a insistat pentru modificarea Legilor Justitiei şi a anuntat formarea unui grup de lucru la nivelul Guvernului. "Un alt aspect important ține de cum se formează completele, de modul de formare, de delegări, detașări, în așa fel încât să ai complete stabile care dau sentințe", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Asta în timp ce Sorin Grindeanu si-a amintit de Ordonanţa 13. "Cu ce este mai bună conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, care vrea schimbarea legilor Justiției, față de Liviu Dragnea, care a încercat același lucru? Cu ce? Aici cei care trebuie să vorbească și să hotărască sunt cei din sistemul de Justiție", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Alianţa pentru Unirea Românilor a depus în Parlament două moţiuni simple. Una îl vizezază pe ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, iar cealaltă cere demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

