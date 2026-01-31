Un incendiu puternic a avut loc în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din Reşiţa. Flăcările au izbucnit într-o boxă de la parterul imobilului şi s-au propagat spre etajul 1. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă mai multe apartamente au fost afectate. Focul a fost stins rapid de pompieri. Cel mai probabil incendiul a pornit de la un aparat de încălzire lăsat nesupravegheat.

Locatarii s-au trezit dimineaţă cu flăcări şi fum la geam. "Tu ştii cum ieşea, zici că era gaz. Dar era negru. În sufragerie aveam beznă", spune un martor. "Eu m-am trezit că îmi pocneşte ceva în casă şi mi-a pocnit termopanul, geamul de la termopan. În rest, am văzut că a luat foc aici", spune un altul.

Cauza probabilă a incendiului

Focul s-a aprins într-o boxă de la parterul blocului şi s-a extins rapid. "Incendiu ce cuprinde mai multe materiale combustibile depozitate în boxa respectivă şi s-a extins la etajul 1, afectând casa scării de la blocul învecinat cât şi geamurile de deasupra boxei până la etajul 4", a declarat Sorin Craioveanu, ISU Semenic. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar pompierii au stins flăcările rapid.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric, generat de utilizarea aparatelor de încălzire lăsate nesupravegheate.

