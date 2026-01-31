Video Moscova, paralizată de ninsori istorice. Meteorologii spun că de 200 de ani nu s-a mai întâmplat aşa ceva
Ninsori istorice în capitala Rusiei.
Un ciclon extrem de puternic a adus cantităţi uriaşe de zăpadă, a blocat străzile şi a închis şcolile. Autoritățile sunt în alertă şi au îndemnat locuitorii să rămână mai mult timp la muncă, pentru a evita orele de vârf.
Meteorologii spun că astfel de ninsori nu au mai fost înregistrate de mai bine de două sute de ani.
