Defrişări de proporţii la doi paşi de Bucureşti! Sute de copaci au fost tăiaţi din pădurea de la Mogoşoaia, iar localnicii au trimis zeci de sesizări autorităţilor. Oamenii au aflat, însă, cu surprindere, că arborii au fost tăiaţi legal. Erau uscaţi şi se puteau prăbuşi oricând, distruşi de secetă şi temperaturi extreme.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Stiva de lemne care i-a alertat pe localnici e la doar câțiva pași de primele case. Dacă ar fi să facem o estimare din ochi, aici sunt cel puțin 70 de metri cub de lemn.

Localnicii din Mogoşoaia au sunat la 112 când au văzut arborii decimaţi. Urmele defrişării se văd în toată pădurea care are proprietar privat.

"Deci așa ceva aici nu exista. Deci pe aici nu puteai trece, era o pădure foarte deasă", spune un localnic.

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Poliţiştii şi inspectorii de la Garda Forestieră spun că drujbele au intrat, cu aprobare, doar în copacii uscaţi sau rupţi de vijelii.

"Stejarii din zona de câmpie suferă de un fenomen de uscare din cauza secetei persistente. În cazul ăsta se face un soi de regenerare? Doar după ce se face regenerare naturală, adică după ce se extrag arborii, așteaptă ca semințele să regenereze natural și după aia, dacă nu se regenerează natural, vin cu completări", explică George Garbacea, de la Garda Forestieră.

Localnicii se tem că arborii au fost lăsaţi intenţionat să se usuce şi că furtunile nu ar fi putut să rupă atâţia copaci.

Reporter: "Care zice să fie scopul defrișărilor?"

Localnic: "Probabil ansambluri rezidențiale. Dar cred că intenția nu a fost să taie doar copaci uscați"

Defrișările de lângă Bucureşti vor continua până în octombrie, conform autorizației emise de Ocolul Silvic.