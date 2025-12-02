Mii de medici români au plecat în străinătate în ultimii 10 ani pentru condiţii mai bune de muncă şi de trai. Câţiva dintre ei au descoperit că le lipsea ceva esențial: sentimentul de acasă. Iar în acest an Colegiul Medicilor a dedicat Ziua Naţională celor care s-au întors şi au ales să-şi practice meseria în ţara lor.

Din dor pentru familie, pentru limbă și pentru pacienții români. Sunt motivele care i-au adus înapoi acasă pe mulţi medici români. Au lăsat în urmă cariere stabile și infrastructură de top şi au venit în ţară, convinși că experiența lor poate schimba sistemul medical.

"În România, în 2015, erau doar câteva centre unde se practica această meserie și având puține materiale, un rezident nu avea cum să poată intra în sală, să poata fi format la nivel european", a spus Dan Mihoc, medic radiolog intervenționist.

"Experiența celorlalți am căutat. Antrenamentul în afară mi-a dat un avânt, dar antrenamentul a continuat și ulterior, în fiecare zi învețin medicină. Probabil că sunt un chirurg mai bun acum, față de acum 10 ani", a afirmat Dorin Bica, medic neurochilurg.

Pentru unele specializări medicale de vârf, România nu era pregătită să ofere condiții de excelență. Şi mulţi au găsit ce căutau peste hotare, departe de casă.

"Am avut ocazia să mă dezvolt profesional. Am avut șansa să am profesori care m-au învățat o mulțime de lucruri, m-au lăsat să practic această meserie și mi-au oferit posibilitatea ca la sfârșitul rezidențiatului să fiu independent profesional", a declarat Ionuţ Gobej, medic neurochirurg.

"La momentul în care am vrut să fac partea de neuroradiologie intervențională, cred că în România era foarte greu, dacă nu imposibil, să înveți această specializare la nivelul la care se făcea în străinătate", a spus Răzvan Radu, medic specialist la Spitalul Universitar de Urgență București.

Ieri, de 1 Decembrie, Colegiul Medicilor din România a ales să dedice Ziua Națională tuturor medicilor care au revenit acasă. Ca un gest de recunoștință pentru curajul de a alege din nou ţara.

"Avem profesioniști din România, faptul că sunt colegi care înțeleg să se întoarcă, sunt colegii care aici creează echipe și cu toții, de fapt, ne dorim să profesăm cu responsabilitate, cu demnitate, cu respect față de pacient, cu respect față de medic și respect fața de profesia medicală", a declarat Prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

4 din 10 medici români se gândesc să părăsească România pentru a profesa sau pentru a studia în afara țării.

