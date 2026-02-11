Declaraţie controversată a premierului Ilie Bolojan la întâlnirea cu primarii de comune din ţară. Şeful Guvernului spune că medicii care au învăţat gratuit în România ar trebui să rămână aici câţiva ani după terminarea facultăţii. Propunerea a stârnit deja reacţii.

Declaraţia premierului Ilie Bolojan a stârnit deja controverse. Ideea ca medicii care îşi fac studiile pe locuri bugetate să fie obligaţi să rămână în ţară câţiva ani după terminarea facultăţii este considerată de mulţi specialişti drept greu de pus în practică. Juriştii atrag atenţia că o astfel de măsură ar putea încălca atât legislaţia naţională, cât şi dreptul european privind libera circulaţie a forţei de muncă.

Deşi nu a oferit detalii concrete, Guvernul ar putea lua în calcul o altă variantă. Medicii care aleg să plece în străinătate imediat după studii să fie obligaţi să ramburseze cheltuielile de şcolarizare suportate de statul român. Dacă luăm ca reper taxele plătite de studenţii care nu prind locuri la buget, vorbim de aproximativ 24.000 de euro pentru cei 6 ani de facultate. La această sumă s-ar putea adăuga încă pe atât pentru perioada de rezidenţiat, care este, de asemenea, finanţată din bani publici.

Problema exodului de medici este una reală. Potrivit celor mai recente date, peste 22.000 de doctori scoliţi în România au plecat să profeseze în străinătate.

Rămâne de văzut dacă propunerea premierului va prinde formă legislativă şi, mai ales, dacă va putea fi aplicată fără să fie contestată în instanţă.

