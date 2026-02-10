Bolojan: Medicii formați pe bani publici au o obligaţie faţă de ţară. Trebuie să lucreze câțiva ani în România

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat, care beneficiază în ţara noastră de o pregătire medicală, studii la buget, rezidenţiat plătit de stat, au o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani de zile trebuie să lucreze undeva în România.

"Trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic", a declarat premierul Ilie Bolojan.

"În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România", a mai adăugat premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu primarii de comune.

"Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici. Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe", a mai explicat Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰