Vremuri noi, trucuri noi! Hoţii se reorientează şi îşi întind braţele mai mult decât ne putem imagina. Ba chiar uneori ajung şi la persoanele care ar trebui să ne protejeze de ei. S-a întâmplat în Timişoara, acolo unde un poliţist a trecut de partea cealaltă a baricadei şi s-a împrietenit atât de tare cu infractorii încât le dădea ponturi despre locuinţele pe care urmau să le prădeze. Totul s-a încheiat ieri, când mascaţi au descins în mai multe locuinţe, iar după audieri au fost reţinute şase persoane, printre care şi agentul.

După ore întregi de audieri, anchetatorii au decis ca şase dintre cei nouă suspecţi să fie reţinuţi pentru 24 de ore. Printre ei şi poliţistul de la Ordine Publică din Timişoara, considerat creierul grupări. Potrivit anchetatorilor, agentul de 32 de ani de la Secția 5 nu s-ar fi limitat la a furniza ponturi: le-ar fi oferit hoților și protecție, iar în unele cazuri ar fi primit o parte din pradă. Concret, le-ar fi indicat adresele unde se aflau bunuri de valoare și informații despre locuințele care urmau să fie atacate.

Nume celebre printre victimele hoţilor

"Nu, de unde să ştiu eu cu ce se ocupă el. Nu e bine", a declarat tatăl poliţistului. Anchetatorii au ajuns însă la suspecţi după opt luni de investigaţii, iar în timpul percheziţiilor au găsit un pistol. Ţintele hoţilor au fost vile de lux din Dumbrăviţa, o localitate devenită cartierul bogaţilor din Timişoara. Şase spargeri au dat acolo la începutul anului, toate la pontul unui poliţist. Achetatorii spun, însă, că au recuperat mare parte din banii şi bjiuteriile furate. "Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii cu privire la utilizarea unor moduri de operare complexe, adaptate pentru pătrunderea și sustragerea de bunuri din locuințe", a declarat Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Articolul continuă după reclamă

Printre victimele hoţilor se numără fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara, care a rămas fără 20.000 de euro și multe bijuterii de aur, şi Marilen Pirtea, consilierul onorific al lui Ilie Bolojan pentru Educaţie şi Cercetare. După ce a fost călcat de hoţi, parlamentarul anunţa că schimbă legea armelor. "Voi iniţia o lege şi voi interveni pe legea în vigoare pentru înăspirea pedepselor. Putând cetăţenii să se apere inclusiv cu arme letale pentru a-şi apăra viaţa şi persoana lor şi a familiei lor", a declarat Marilen Gabriel Pirtea, deputat PNL.

Suspecţii au fost prinşi după ce s-au întors de la Arad, unde pregăteau o nouă lovitură. În mașina unuia dintre ei, anchetatorii au găsit mănuși, cagule și unelte pentru spargerea ușilor și ferestrelor.