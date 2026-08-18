Scene de o violenţă extremă la Galaţi. Un individ băut şi-a călcat soţia cu maşina intenţionat. Iar când a văzut că nu a murit, a vrut să mai treacă o dată peste ea. Cei doi erau în plin proces de divorţ, iar bărbatul a vrut să se răzbune pe mama celor doi copii ai săi. Acum este reţinut pentru tentativă de omor.

Poliţiştii chemaţi la faţa locului au crezut că este vorba despre un accident, dar femeia le-a spus că soţul ei a vrut să o omoare.

Surse din anchetă spun că iniţial cei doi soţi erau împreună în maşină. Femeia a coborât după un scandal monstru cu individul. Chitit să se răzbune, câteva momente mai târziu, bărbatul o vede pe trecerea de pietoni şi dă cu maşina peste femeie. Nu se opreşte aici. Întoarce şi vrea să o mai lovească odată.

Diana, femeia de 37 de ani, era deja la pământ. A fost salvată de un şofer care a oprit în faţa ei.

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Erau căsătoriţi de 10 ani

"A intrat într-o maşină parcată pe trotuar, a întors şi a venit iar spre trecerea de pietoni. Era o maşină oprită la trecerea de pietoni şi l-a acroşat şi pe acela. E un nenorocit din punctul meu de vedere". "O buşitură foarte puternică. După aia au început să se audă salvări, poliţia", spun oamenii.

Grav rănită, femeia a ajuns la spital în stare de şoc.

"Prezenta multiple contuzii. În acest moment este internată pe secţia de chirurgie, este stabilă hemodinamic şi, cel mai probabil, în cursul zilei de mâine va fi externată", a declarat Liliana Dragomir, şef UPU SMURD Spital Urgenţa Galaţi.

Căsătoriţi de 10 ani şi părinţi pentru două fete, Diana şi Cristian voiau acum să pună capăt căsniciei. După scenele violente, poliţiştii au emis ordin de restricţie împotriva lui - nu mai are voie să se apropie de soţia pe care a vrut să o omoare.

"E îngrozitor, e înfiorător, e dureros. Parcă îţi e frică să mergi pe stradă, femeilor care sunt în situaţia asta. Am înţeles că ar fi în divorţ. Ar merita să fie pedepsit maxim", spune un martor.

Acuzaţiile îi pot aduce soţului cel puţin 15 ani de închisoare. În ciuda legilor însăprite, femicidul pare să capete proporţii în Rmânia. Anul trecut, o dată la trei zile a fost raportată o crimă sau o tentativă de omor împotriva unei femei.