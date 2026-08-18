O reţea de hoţi care a dat spargeri de un milion de euro cu ponturi de la un poliţist a fost capturată astăzi. Victimele sunt medici, profesori şi chiar consilierul premierulului Ilie Bolojan. Mai mulţi membri ai bandei, inclusiv un poliţist, au fost reţinuţi după ce mascații au descins astăzi în locuinţele lor.

Anchetatorii au ajuns la suspecţi după opt luni de investigaţii, iar în timpul percheziţiilor au găsit un pistol. Printre cei duşi la audieri a fost şi un poliţist de la Ordine Publică din Timişoara.

Potrivit anchetatorilor, agentul de 32 de ani de la Secția 5 nu s-ar fi limitat la a furniza ponturi: le-ar fi oferit hoților și protecție, iar în unele cazuri ar fi primit o parte din pradă. Concret, le-ar fi indicat adresele unde se aflau bunuri de valoare și informații despre locuințele care urmau să fie atacate.

Ţintele hoţilor, vile de lux

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Nouă suspecţi au fost duşi la audieri şi au dat explicaţii în faţa anchetatorilor aproape 12 ore.

Ţintele hoţilor au fost vile de lux din Dumbrăviţa, o localitate devenită cartierul bogaţilor din Timişoara. Şase spargeri au dat acolo la începutul anului, toate la pontul unui poliţist. Achetatorii spun, însă, că au recuperat mare parte din banii şi bjiuteriile furate.

"Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii cu privire la utilizarea unor moduri de operare complexe, adaptate pentru pătrunderea și sustragerea de bunuri din locuințe", a declarat Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiş.

Printre victimele hoţilor se numără fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara, care a rămas fără 20.000 de euro și multe bijuterii de aur, şi Marilen Pirtea, consilierul onorific al lui Ilie Bolojan pentru Educaţie şi Cercetare. După ce a fost călcat de hoţi, parlamentarul anunţa că schimbă legea armelor.

"Voi iniţia o lege şi o voi interveni pe legea în vigoare pentru înăspirea pedepselor. Putând cetăţenii să se apere inclusiv cu arme letale pentru a-şi apăra viaţa şi persoana lor şi a familiei lor", a declarat Marilen - Gabriel Pirtea - deputat PNL.

Suspecţii au fost prinşi după ce s-au întors de la Arad, unde pregăteau o nouă lovitură. În mașina unuia dintre ei, anchetatorii au găsit mănuși, cagule și unelte pentru spargerea ușilor și ferestrelor.