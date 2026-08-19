30 de ani de la moartea prinţesei Diana. Fratele său promite că va spune adevărul despre ea într-o nouă carte

Charles Spencer, fratele regretatei prințese Diana a Marii Britanii, a anunțat că va publica o nouă carte despre aceasta, în care va spune "adevărul". "Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod deschis și pozitiv", a declarat Charles Spencer.

Charles Spencer, fratele regretatei prințese Diana, va publica o nouă carte în care povestește viața surorii sale, din perspectiva lui.

Cartea, intitulată "Swan Song: Diana, My Sister" (trad. "Cântecul lebedei: Diana, sora mea"), va apărea la aproape 30 de ani de la moartea acesteia.

Ce spune fratele prințesei Diana despre noua carte pe care a scris-o despre ea

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"Având în vedere că se apropie aniversarea a 30 de ani de la moartea tragică a Dianei, am fost din nou copleșit de solicitări pentru interviuri despre sora mea. Acest lucru m-a convins să-mi aștern în scris propriile gânduri și amintiri, o dată pentru totdeauna, în loc să trec din nou prin disconfortul de a citi opiniile altora, dintre care multe se bazează pe neadevăruri care, în timp, au ajuns să fie acceptate drept adevăr. Vreau să vorbesc în numele Dianei și să o fac într-un mod deschis și pozitiv", a spus Charles Spencer, potrivit BBC.

"Scopul acestei cărți este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum am încercat să fac și atunci când am luat cuvântul la înmormântarea ei", a adăugat el, notează The Guardian.

El a mai spus că speră ca această carte să le permită oamenilor să înțeleagă cine era ea cu adevărat.

"O personalitate unică și dinamică, plină de iubire, carismă și îndoieli de sine, care a trăit viața la maxim și a lăsat în urmă o lume mult mai bună, în ciuda faptului că a părăsit scena vieții la o vârstă atât de fragedă", a spus fratele prințesei Diana.

Prințesa Diana a murit în urma unui accident rutier în Paris

Prințesa Diana, care a murit la vârsta de 36 de ani în urma unui accident de mașină la Paris în 1997, ar fi împlinit 65 de ani pe 1 iulie anul acesta.

Fiii ei, prințul William și prințul Harry, aveau 15, respectiv 12 ani la momentul decesului ei.

Cartea este așteptată să apară pe 22 septembrie în Marea Britanie.

Potrivit Reuters, prințesa Diana a devenit cea mai fotografiată femeie din lume după ce s-a căsătorit cu prinţul Charles în anul 1981. Ulterior, căsnicia s-a deteriorat, iar cei doi au divorțat în 1996.