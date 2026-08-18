Mai multe magazine dintr-un lanţ care se închide au fost devastate de vânătorii de chilipiruri. Clienţii s-au bătut pe echipament sportiv şi adidaşi vânduţi la jumătate de preţ.

"Uită-te ce este pe jos! Deci eu în viaţa mea nu am văzut aşa ceva. Deci, nu cred! Nebunie!"

La sfârşitul unei zile de cumpărături, un magazin din Oradea arăta ca după cutremur. Haine răvăşite şi încălţăminte desperecheată, aruncată pe podea printre zeci de cutii azvârlite de clienţi în căutare de chilipiruri.

"Uite coadă şi aici spre casă, şi acolo spre casă."

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După ce au stat zeci de minute la coadă, unii s-au ales cu ceva.

"Am cumpărat o pereche de colanţi la jumătate de preţ, am economisit ceva, însă imaginea din magazin este ceva de nedescris. Unul dintre clienţi a lăsat o pereche uzată de pantofi în una dintre cutii. Doar la televizor am văzut aşa ceva, în magazinele americane. În jur de 40 de minute s-a stat la coadă. Arată ca şi o piaţă. Probabil aşa fac şi acasă", spun oamenii.

Reţeaua care lichidează soldurile are 50 de magazine în toată ţara

"Ia, uitaţi! Apocalipsa, la Turda", "Se pare că este sfârşitul lumii!" spun oamenii.

La Turda, reducerile au adus acelaşi haos.

Magazinele se închid pentru că au fost cumpărate de cel mai mare retailer de articole sportive din Marea Britanie, care le va redeschide sub altă denumire.