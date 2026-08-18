Criză fără precedent în Europa din cauza caniculei şi a secetei. Din Franţa până în Italia, agricultorii spun că producţia de legume şi cereale va fi catastrofală, iar unele recolte vor fi pierdute în proporţie de sută la sută. În iarnă e posibil să nu ajungă furajele pentru animale, iar anul viitor există pericolul unei penurii de alimente.

În toată Europa de Vest, terenurile agricole arată la fel, pământul e crăpat, iar culturile sunt uscate.

Franţa, cel mai mare producător de cereale al continentului, va avea cu 35% mai puţin porumb. Aşa de rău nu a mai fost din 1980. Mazărea va fi mai puţină cu 40%, iar la anghinare dauna e totală, 100%. În regiunea Champagne din Franţa, producătorii celebrului vin spumant se luptă pentru viitorul afacerii lor. După cinci valuri consecutive de căldură, recoltarea strugurilor a început mai devreme ca oricând.

"Când eram copil, recoltarea era după începerea anului școlar. Deci era în ultima săptămână din septembrie sau chiar mai spre octombrie, o perioadă destul de răcoroasă", spune Denis Velut, producător de vin.

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Recolta de cereale a scăzut şi cu 50% în unele regiuni

În Spania, recolta de cereale este mai mică şi cu 50% în unele regiuni, iar în Italia, de unde vine cel mai mult orez, producţia a scăzut cu 10%. Pentru agricultori, anul acesta aduce pierderi de 3 miliarde de euro.

"Din cauza acestei lipse teribile de apă, a trebuit să facem niște alegeri destul de drastice. Așa că am decis să prioritizez și să continui să cultiv așa cum ar trebui anumite soiuri și anumite câmpuri", abandonând complet altele, explică Giuseppe Tagliabue, agricultor.

Şi animalele suferă din cauza caniculei. În Ungaria, sunt zone deşertice, unde vacile dau mai puţin lapte din cauza stresului termic şi a lipsei de hrană.

"În trecut, scoteam vacile în mai și puteau paşte până la sfârșitul lui octombrie. Asta s-a schimbat. Acum trebuie să le hrănim tot sezonul, la fel ca iarna", menţionează Sándor Molnár, fermier.

Pe lângă caniculă şi lipsa apei, continentul se confruntă cu o lipsă majoră de fertilizatori din cauza războiului din Iran. Este o furtună perfectă, iar Banca Centrală Europeană avertizează că prețurile alimentelor vor deveni principalul motor al inflației.

"În cele din urmă, când ne confruntăm cu randamente mai mici, o producție mai mică de alimente neprocesate, evident că acest lucru duce la creșterea prețurilor", spune Péter Virovácz, economist.

Banca JP Morgan vine cu un avertisment și mai grav: 2027 va fi anul unei crize alimentare.