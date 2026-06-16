Când vine vorba despre curiozitate, unii depășesc limita şi devin caz penal. Ieftine și ușor de instalat, camerele de supraveghere au devenit o modă. Problema apare când filmează peste gardul proprietarului. Avocaţii au tot mai mulţi clienţi care pornesc procese pe motiv că sunt spionaţi de vecini.

Legea spune că ai voie să instalezi camere de supraveghere pentru protejarea bunurilor şi a proprietăţii, dar fără să încalci dreptul la viaţa privată. Adică să nu filmeze curtea sau apartamentul altcuiva. Un bărbat din Galaţi şi-a reclamat vecinul pe care l-a acuzat că îl urmăreşte de doi ani.

"A pus-o un ginere de-al lui și filma tot ce făceam eu în curte. A zis că nu bate la distanța aia. Dar eu vedeam că are senzor de mișcare și mă tot urmărea", spune un păgubit.

"De bun simț ar fi să-ți informezi vecinii că ți-ai pus o cameră care poate să filmeze în zona respectivă. Camera ar trebui să fie proiectată sau să fie orientată spre a-ți supraveghea propria proprietate, nu neapărat pentru a vedea ceea ce face vecinul în curte. Încalci datele de caracter privat, GDPR-ul risti să fii sancționat cu amenzi contravenționale. Şi din perspectivă penală vorbim de o hărțuire", spune Daniel Manolache, avocat.

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Sistemele moderne de supraveghere au funcții care pot limita sau bloca filmarea anumitor zone pentru a evita certurile cu vecinii. Există și posibilitatea în care pur și simplu camera nu poate fi montată altfel decât să prindă și o parte din curtea vecinului. Iar aici apare un detaliu tehnic. Putem să folosim această opțiune de mascare, folosim un astfel de block negru pe care îl tragem exact pe suprafața pe care vecinul își are curtea și care este filmată de cameră.

"Toate echipamentele de înregistrare vin cu o funcție prestabilită, privacy masking sau mască de confidențialitate. Dacă echipamentul nostru vede mai mult grătarul vecinului decât curtea sau mașina noastră e clar că nu am instalat-o corect", spune Ştefan Antimoianu, tehnician în sisteme de securitate.

De multe ori, astfel de conflicte ajung în instanță. Verdictele pot să însemne amenzi de mii de lei sau închisoare de până la trei ani.