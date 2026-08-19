Situaţia devine din ce în ce mai grea pe Dunăre din cauza faptului că fluviul scade tot mai mult de la o zi la alta. Efectele se văd cu ochiul liber. Navele de pasageri funcţionează la capacitate mică, iar navele comerciale sunt nevoite să-şi diminueze încărcătura, lucru care produce pagube materiale însemnate. Nici în alte zone din ţară nu este mai bine. În Buzău, mii de oameni au rămas fără apă la robinete din cauza secetei.

Veştile de la Dunăre nu-s deloc îmbucurătoare. Fluviul continuă să scadă alarmant, iar pentru navigaţie este o perioadă critică.

"Navigaţia este în continuare cu probleme, în portul Tomisului avem trei nave de pasageri care aşteaptă schimb de echipaj, schimb de pasageri, relocare, rute schimbate şi toate care decurg în aceste situaţii", a declarat Dumitru Căiniceanu, director Căpitănia Zonală Drobeta-Trunu Severin.

Probleme tot mai grave sunt şi în sectorul energetic.

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"Probabil că până în luna septembrie o să avem debit foarte scăzut, asta afectează în mod negativ producţia de energie", a spus Cristinel Popescu, inginer hidrotehnic.

La Galaţi, Dunărea a ajuns la minimul istoric de 16 centimetri. Iar armatorii pierd enorm pentru că nu îşi mai pot încărca barjele la capacitate maximă.

"Preconizăm că în curând se poate opri navigaţia şi pe această zonă pentru că cotele sunt în scădere, în acest moment încărcăm la un maxim de 30% din capacitate. Pierderile sunt de sute de mii de euro în fiecare săptămână", susţine Sandu Doca, armator.

Însă există o speranţă. Săptămâna viitoare sunt prognozate ploi mai consistente în bazinul superior al Dunării, în sudul Germaniei, Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria. Dacă aceste estimări se vor confirma, debitul Dunării ar putea începe să crească după 5–6 septembrie, inclusiv în România.

Până atunci însă, seceta închide robinetele pe Valea Slănicului, la Buzău.

"Avem un ciuciur numai pe la deal, pe aici, dar trebuie să te duci cu mașina. Așa, ca să îți iei de băut, nu de toate. Că nu-ți convine nici să stai acolo, se adună lume multă", a spus un localnic.

Nici măcar apa din fântâni nu este o soluţie pentru toţi.

"Nevoia de igienă este stringentă pentru că atunci vor apărea cu totul alte probleme mult mai complexe. Problemele de igienă, problemele de menţinere a stării de sănătate a oamenilor sunt mult mai costisitoare decât orice altă soluţie", a spus un localnic.

Autorităţile anunţă că furnizarea de apă va fi oprită până la sfârşitul săptămânii.