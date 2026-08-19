La Festivalul Internațional de Folclor de la Slobozia, artiștii din întreaga lume au venit să-și prezinte tradițiile, să cânte, să danseze și să încânte publicul.

Timp de patru zile, județul Ialomița a fost inima folclorului. Festivalul Internațional de Folclor "Floare de pe Bărăgan" a reunit artiști din șase țări care au adus câteva fragmente din culturile lor.

Dansuri, costume spectaculoase, muzică și obiceiuri aduse din colțuri diferite ale lumii au transformat festivalul într-o adevărată întâlnire a culturilor iar pe scenă, fiecare țară își spune povestea în propriul ritm.

"Tare suntem bucuroşi că putem aduce pe meleagurile ialomiţene bărăganul nostru, ansambluri de peste mări şi ţări, ansambluri de la mii de km distanţă. I-am avut pe cei din Paraguay, i-am avut din Europa Occidentală pe italieni, de la noi din balcani i-am avut pe sârbi, pe slovaci, am avut Polonia, şi noi cu ansamblul Doina Bărăganului", spune Daniel Trifu, director Artistic la Ansamblul Folcloric Doina Bărăganului.

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Rând pe rând, ansamblurile au cucerit pur şi simplu publicul.

"Mai permite şi o socializare, o ieşire în aer liber, ne deconectăm puţin de la problemele zilnice"

"Este foarte frumos, cu dansatorii, cu muzica. Nouă ne-a atras atenţia ansamblul din Slovacia, cu beţele acelea, foarte interesant"

"Cea din Paraguay, mai ales că e şi aşa de departe. Aveau acele vase pe cap şi mi s-a părut incredibil că puteau să susţină aşa de multe", spun spectatorii.

Iar costumele tradiționale au furat toate privirile.

"Aceasta este o tamburină şi este ceva ce o doamnă aduce la fermă, pentru că ea reprezintă o fermieră, iar eu un fermier", spun Rosalio şi Graziella, Italia.

"Spectacolul a fost minunat, celelalte grupuri au fost autentice şi oamenii din Slobozia sunt minunaţi. Eu sunt îmbrăcat ca un cioban, este un costum tradiţional din Slovacia, iar ciobanii trăiesc la munte şi trebuie să se potejeze de lupi şi urşi", spune Marek şi Nella, Slovacia.

Evenimentul s-a încheiat cu o horă a prieteniei, unde a fost invitat şi publicul.