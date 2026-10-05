Într-un sistem dominat dintotdeauna de bărbați, în ultimii ani, a crescut cu 30 la sută numărul femeilor care au ales să fie polițist de penitenciar. Un domeniu în care, da, e nevoie de fermitate şi de responsabilitate, dar e nevoie şi de multă empatie.

De mai bine de 15 ani, Georgiana îmbracă uniforma de poliţist de penitenciar. Aproape jumătate din carieră și-a petrecut-o la Penitenciarul Târgşorul Nou din Prahova, singura închisoare de femei din România. Înainte de asta, a lucrat în două penitenciare de bărbați.

"M-a încântat ideea de uniformă. Pentru că impune o anumită prestanţă. Este o satisfacție pentru că îți dai seama că ai schimbat cursul unui om și a celui din jurul sau. Un bun profesionist dintr-un penitenciar de femei ar putea fi un profesionist și într-un penitenciar de bărbați, doar dacă se adaptează foare bine la context și la particularitățile persoanelor custodiate și la nevoile lor", spune Georgiana Aldea, poliţistă penitenciare.

Dincolo de disciplina și autoritatea pe care trebuie să le aibă orice polițist de penitenciar, Georgiana a descoperit că lumea din spatele gratiilor nu e una doar a bărbaților.

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"Inevitabil oamenii asociază partea această de penitenciare cu forță fizică și autoritatea, dar nu este consacrată bărbaților. În sistem trebuie să îmbini foarte bine responsabilitatea, fermitatea, cu partea de empatie, înțelegere a oamenilor pe care îi custodiem", spune Georgiana Aldea, poliţistă penitenciare.

A ajuns şefă de serviciu a evidenţei deţinuţilor. Rezolvă toată birocrația ce stă în spatele fiecărui om închis. De-a lungul timpului, a văzut femei care s-au căsătorit în penitenciar, femei care au profitat de ce au învățat în timpul detenției, dar și femei care s-au întors în închisoare.

La penitenciarul Targşorul Nou din județul Prahova sunt încarcerate aproape 60% din deţinutele din toată țară.

Peste 600 de femei îşi ispăşesc pedepsele la Târgșor

Ana este una dintre ele. A fost judecată pentru trafic de droguri şi mai are de stat în spatele gratiilor un an şi jumătate.

"Am avut situații în care cred că a fost mult mai ok să fie un cadru de gen feminin, nu cred că aș fi putut să îmi spun anumite situații, dacă era un bărbat. Pe lângă munca pe care trebuie să o facă sunt și oameni, în primul rând. Ceea ce este un lucru exagerat de important în acest mediu. Fac mult mai multe lucruri. Chiar ne fac să ne simțim oameni, nu doar persoane private de libertate", spune Denisa, deţinută.

În penitenciarele din toată țara lucrează 12 mii 700 de agenţi. Aproape 2500 dintre ei sunt femei. Au în pază aproape 27 de mii de deținuți.