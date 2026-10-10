Încă un copac s-a prăbuşit din senin, în Capitală. Iar un livrator jură că s-a născut a doua oară. Arborele s-a rupt din rădăcini, a distrus mai multe maşini şi l-a rănit uşor pe omul lângă care a căzut milimetric. Autorităţile spun că plopul nu era uscat, însă oamenii se plâng că, în zonă, pericolul pândeşte la fiecare pas.

Scenele care par desprinse dintr-un film postapocaliptic au avut loc în zona Lujerului din Militari, unul dintre cel mai intens circulate cartiere din Bucureşti, puţin după opt seara. În imagini se vede cum arborele se rupe din rădăcini şi într-o fracţiune de secundă se face una cu pământul. Un livrator aflat pe scuter este lovit de crengi, dar, miraculos, rămâne în picioare.

În total, patru mașini au fost distruse de copac. Zona a fost împânzită imediat de echipaje de intervenţie, iar traficul a fost blocat mai bine de o oră şi jumătate.

Pe lângă polițiștii care au făcut cercetările la fața locului, au fost și foarte multe echipaje ale pompierilor, ale ambulanței, dar și ale jandarmilor, pentru că zona este intens circulată, iar autoritățile au încercat să îi țină pe oameni la distanță.

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Proprietara maşinii lovite încearcă acum să obţină bani pentru stricăciuni.

"A fost lovită de copac maşina. Nu pot să spun că a fost vina cuiva pentru că au fost cauze naturale", a spus proprietarul unei maşini.

Autorităţile nu îşi explică nici ele cum a cedat plopul.

"Sesizări sunt făcute de un an de zile şi de copacul, şi despre astă care cad crengi. Nu au venit deloc autorităţile să îşi facă datoria", a spus un vecin.

"Aceeaşi soartă o au toţi. Cineva trebuei să meargă să îi taie. Sunt mulţi însemanţi cu cruce roşie în parc şi nu îi taie nimeni. În parcul de copii", a spus alt vecin.

"Situaţia este atipică în condiţiile în care vorbim de un copac verde. Tot ce există în aceea zonă cu aviz de toaletare şi defrişare, au fost realizate operaţiunile. În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor care au fost afectaţi vor fi despăgubiţi", a declarat Adriana Tran, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 6.

Nu este prima dată când arborii din Capitală provoacă tragedie. O studentă de 19 ani se luptă să nu rămână paralizată pe viaţă după ce doi copaci s-au prăbușit peste ea și peste prietena ei. Fetele se legănau într-un hamac în Parcul Cişmigiu.