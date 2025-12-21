Antena Meniu Search
Iarna ne colindă inclusiv hoţii. Bineînţeles, asta dacă ne lăsăm casa nesupravegheată atunci când plecăm la rude sau la prieteni. Aşadar, dacă aveţi în plan vreo deplasare mai lungă, înainte de a pleca, ar trebui să vă asiguraţi că locuinţa nu devine o ţintă.

de Cristina Niță

la 21.12.2025 , 07:46

Specialiştii în securitate atrag atenţia că primele măsuri sunt cele simple: uşile şi ferestrele trebuie verificate cu atenţie, iar încuietoarele să fie cât mai sigure. Un sistem de alarmă sau camerele de supraveghere pot descuraja hoţii, mai ales dacă sunt vizibile.

Experţii ne recomandă şi prudenţă în mediul online

De ajutor sunt şi luminile cu senzori de mişcare sau prizele programabile care pot simula prezenţa în locuinţă. La fel de important este să avem un vecin de încredere care să mai treacă pe la casă şi să ridice corespondenţa. Experţii ne recomandă şi prudenţă în mediul online.

Anunţurile despre plecarea în vacanţă pot deveni invitaţii pentru hoţi, iar obiectele de valoare ar trebui să fie depozitate într-un seif, fie să fie lăsate într-un loc sigur. Toate aceste măsuri pot face diferenţa între o vacanţă liniştită şi o întoarcere cu probleme.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

