Cum au furat doi bărbaţi din Suceava 1.800 de lei din casa unei bătrâne. Au pretins că îi vând pături

O femeie de 75 de ani din comuna bistriţeană Chiochiş a rămas fără 1.800 de lei după ce la uşa sa s-au prezentat doi bărbaţi din Suceava, care au pretins că vând pături şi vor să îi ofere una în schimbul unor cupoane de călătorie cu trenul. Bărbaţii ar fi observat unde păstrează banii femeia şi i-ar fi sustras din portofel. 

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 15:56
Noua metodă de furt. Au pretins că vând pături la uşa unei vârstnice şi i-au furat banii din portofel - Sursa: Profimedia

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, cei doi bărbaţi de 28, respectiv 30 de ani au fost identificaţi după două săptămâni de la comiterea faptei, iar prejudiciul a fost restituit păgubitei.

"La data de 18 februarie a.c., poliţiştii de la Postul de Poliţie Comunală Chiochiş au identificat cu ajutorul poliţiştilor criminalişti doi bărbaţi de 28, respectiv 30 de ani din Dolhasca, judeţul Suceava, cercetaţi pentru comiterea unui furt. Prejudiciul, în valoare de 1.800 de lei, a fost recuperat şi restituit păgubitei, o femeie de 75 de ani din Ţentea - comuna Chiochiş. În fapt, la data de 3 februarie a.c., femeia a sesizat prin SNUAU 112 faptul că i-a fost sustrasă dintr-un portofel, aflat în locuinţa sa, suma de bani. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că cei doi, sub pretext că vând pături şi vor să îi ofere una în schimbul unor cupoane de călătorie cu trenul, ar fi observat unde păstrează femeia banii şi i-ar fi sustras 1.800 de lei", a transmis IPJ joi.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz. 

